В Ozon рассказали о состоянии водителя и груза после ДТП под Волгоградом

Сегодня, 15 января, в компании Ozon прокомментировали ДТП с фургоном маркетплейса, которое произошло накануне на трассе в Иловлинском районе Волгоградской области. Ранее сообщалось, что пострадавшего водителя с места происшествия увезли в больницу.

- Предварительно курьер Ozon получил незначительные ушибы, сейчас его самочувствие в норме. Других пострадавших в ДТП, по предварительным данным, нет. Мы выясняем подробные обстоятельства происшествия и готовы сотрудничать с правоохранительными органами в разборе ситуации, - сообщили в пресс-службе Ozon.

Также в компании отметили, что груз не пострадал. Товары, которые находились в фургоне, погрузили в другую машины. Их обещают доставить вовремя.

Напомним, что на 915 км трассы Р-22 «Каспий» «Тамбов-Волгоград-Астрахань» 14 января произошло столкновение «ГАЗа» с грузовой автомашиной Foton в составе с полуприцепом Schmitz. По данным полиции, водитель фургона не выдержал безопасную дистанцию с фурой, которая двигалась впереди.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





