Под Волгоградом пострадал водитель фургона OZON в ДТП с фурой

15.01.2026 11:08
Столкновение фургона OZON с грузовиком Foton произошло в Иловлинском районе Волгоградской области. В результате ДТП пострадал водитель фургона. 

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сообщение об аварии на 915 км трассы Р-22 «Каспий» «Тамбов-Волгоград-Астрахань» поступило накануне в 10:00 мск.

- Водитель, управляя автомашиной «ГАЗ», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди грузовой автомашиной Foton в составе с полуприцепом Schmitz, - сообщили в Главке.

Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


