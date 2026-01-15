Под Волгоградом пострадал водитель фургона OZON в ДТП с фурой

Столкновение фургона OZON с грузовиком Foton произошло в Иловлинском районе Волгоградской области. В результате ДТП пострадал водитель фургона.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сообщение об аварии на 915 км трассы Р-22 «Каспий» «Тамбов-Волгоград-Астрахань» поступило накануне в 10:00 мск.

- Водитель, управляя автомашиной «ГАЗ», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди грузовой автомашиной Foton в составе с полуприцепом Schmitz, - сообщили в Главке.

Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!