Суд Волгограда взыскал с чиновника-прогульщика 10,5 млн рублей за его бизнес

Бывший замглавы администрации Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Белов выплатит больше 10 миллионов рулей государству по решению Дзержинского районного суда. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, с иском к экс-чиновнику обратился прокурор Волгоградской области после выявления факта нарушения антикоррупционного законодательства в администрации района.

Судом установлено, что Сергей Белов занимал должность заместителя главы Новониколаевского района с июля 2018 года по март 2025-го. Однако в нарушение Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» чиновник с ноября 2018 года по март 2025 года одновременно осуществлял деятельность по оказанию юруслуг физическим и юридическим лицам посредством участия в деятельности коммерческой организации, получая при этом неофициальный доход.

Согласно справке о поступивших денежных средствах на счета Белова, установлено, что за период времени с 2020 года по 2025 год неподтверждёнными являлись денежные средства в размере 10 576 081 рублей. Эти деньги были получены от физических лиц за оказание им юридической помощи от предпринимательской деятельности.

Напомним, в июле 2025 года в отношении Сергея Белова было возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Выяснилось, что бывший уже чиновник, занимая пост заместителя главы района, которым руководит Сергей Парамонов, попросту не ходил на работу и находился в основном в Волгограде. В то же время ему начислялась зарплата в районной администрации. Кроме того, Белов, как установил суд, занимался через подставных лиц незаконным бизнесом, будучи муниципальным служащим.

При этом отсутствие чиновника на рабочем месте, по-видимому, не волновало руководство районной администрации. Пожаловались на замглавы-невидимку местные жители и, наконец, за него взялись правоохранительные органы.