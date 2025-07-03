



В Новониколаевском районе Волгоградской области разгорелся скандал, связанный с возможными махинациями заместителя главы местной администрации Сергея Белова. Прокуратура уличила чиновника в том, что он, годами занимая высокий пост и получая из бюджета зарплату, фактически на рабочем месте не появлялся, занимаясь бизнесом в Волгограде. Нехитрым образом Сергей Белов необоснованно получил из бюджета свыше 3,5 млн рублей в качестве вознаграждения за свой труд.

- На основании материалов проверки аппарата прокуратуры Волгоградской области следственным органом в отношении бывшего заместителя главы Новониколаевского муниципального района Волгоградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным собственных источников ИА «Высота 102», Сергей Белов занимал пост в администрации Новониколаевского района с 2015 года. При этом, числясь муниципальным чиновником, он фактически занимался развитием бизнеса в Волгограде. Однако же это никак не мешало Белову получать ежемесячное вознаграждение от государства.

Для конспирации, по данным знакомых с ситуацией источников информагентства, чиновник зарегистрировал юридическую фирму на третьих лиц и не декларировал полученный доход. Так коммерсант Белов заработал порядка 8 млн рублей.

В настоящее время прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании всех средств от оказания заместителем главы Новониколаевского района юридических услуг в доход государства.

Добавим, что, по данным источников ИА «Высота 102», когда по районной администрации уже начали работать правоохранительные органы, для сокрытия фактического отсутствия Белова на рабочем месте на его «коллег» могло быть оказано давление для подписания протоколов совещаний, на которых якобы он присутствовал.

За мошенничество в особо крупном размере Сергею Белову в случае доказательства вины судом грозит до 10 лет тюрьмы.