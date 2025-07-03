Расследования

На двух стульях: под Волгоградом замглавы района Белова заподозрили в крупных махинациях

Расследования 03.07.2025 17:00
0
03.07.2025 17:00


В Новониколаевском районе Волгоградской области разгорелся скандал, связанный с возможными махинациями заместителя главы местной администрации Сергея Белова. Прокуратура уличила чиновника в том, что он, годами занимая высокий пост и получая из бюджета зарплату, фактически на рабочем месте не появлялся, занимаясь бизнесом в Волгограде. Нехитрым образом Сергей Белов необоснованно получил из бюджета свыше 3,5 млн рублей в качестве вознаграждения за свой труд.

- На основании материалов проверки аппарата прокуратуры Волгоградской области следственным органом в отношении бывшего заместителя главы Новониколаевского муниципального района Волгоградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным собственных источников ИА «Высота 102», Сергей Белов занимал пост в администрации Новониколаевского района с 2015 года. При этом, числясь муниципальным чиновником, он фактически занимался развитием бизнеса в Волгограде. Однако же это никак не мешало Белову получать ежемесячное вознаграждение от государства.

Для конспирации, по данным знакомых с ситуацией источников информагентства, чиновник зарегистрировал юридическую фирму на третьих лиц и не декларировал полученный доход. Так коммерсант Белов заработал порядка 8 млн рублей.

В настоящее время прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании всех средств от оказания заместителем главы Новониколаевского района юридических услуг в доход государства.

Добавим, что, по данным источников ИА «Высота 102», когда по районной администрации уже начали работать правоохранительные органы, для сокрытия фактического отсутствия Белова на рабочем месте на его «коллег» могло быть оказано давление для подписания протоколов совещаний, на которых якобы он присутствовал.

За мошенничество в особо крупном размере Сергею Белову в случае доказательства вины судом грозит до 10 лет тюрьмы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.07.2025 13:57
Расследования 03.07.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2025 10:30
Расследования 03.07.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2025 09:14
Расследования 03.07.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.07.2025 08:29
Расследования 03.07.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 21:29
Расследования 02.07.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 19:57
Расследования 02.07.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 17:32
Расследования 02.07.2025 17:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 16:47
Расследования 02.07.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 16:19
Расследования 02.07.2025 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 15:08
Расследования 02.07.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 13:57
Расследования 02.07.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2025 11:53
Расследования 02.07.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2025 17:21
Расследования 01.07.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2025 12:45
Расследования 01.07.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2025 12:03
Расследования 01.07.2025 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:26
В Котово похоронят погибшего в Курской области морпеха Владимира ЕксинаСмотреть фотографии
18:06
Оксана Лут изучила вместе с Бочаровым производство по переработке кукурузыСмотреть фотографии
17:56
«Проехать невозможно»: десятки фур скопились у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Волгоградские УК наказали на 27,2 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:00
На двух стульях: под Волгоградом замглавы района Белова заподозрили в крупных махинацияхСмотреть фотографии
16:02
Рыбака в Волгограде оштрафовали за леща не того размераСмотреть фотографии
16:00
Владимир Сугробов усилил вратарскую позицию в волгоградском «Роторе»Смотреть фотографии
15:49
«Ростелеком» предлагает агрохолдингам ИИ-сервис для селекции в животноводствеСмотреть фотографии
15:31
Волгоградца задержали за стрельбу из автомата на берегу ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
OBI в Волгограде может сменить одну букву в названииСмотреть фотографии
15:08
В России из-за глобального сбоя недоступна социальная сеть «ВКонтакте»Смотреть фотографии
14:50
В регионе России завели уголовное дело после жалоб жителей на цыганСмотреть фотографии
14:44
Не прошло и двух недель: в Котово 20 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
У Дубовки на трассе Р-228 образовался 6-километровый затор из-за ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Бетономешкалка столкнулась с КАМАЗ на ремонтируемой дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде подрядчикам не дали озолотиться на незаконном капремонтеСмотреть фотографии
13:57
Волгоградские силовики в Москве задержали гастролера с фальшивым миллиономСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
В Wildberries объяснили причину запрета фото и видео из ПВЗСмотреть фотографии
13:10
Почетный гражданин Волгоградской области Павел Андреев отмечает 102-летиеСмотреть фотографии
13:07
В Волгоградской области на питание школьников дополнительно потратят 170 млн рублейСмотреть фотографии
12:56
«Все цветет и колосится»: как проходит День поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:20
Кибермошенники за полгода украли у волгоградцев 983 млн рублейСмотреть фотографии
11:33
За волгоградскими водителями проследят 48 новых камер и 36 детекторовСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом усилены наряды полиции на подъездах к выставке достижений АПКСмотреть фотографии
11:03
Экс-замминистра МВД Чувашии возглавил судебный департамент в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:55
Водные горки открывают в Центральном парке ВолгоградаСмотреть фотографии
10:30
Задержан водитель фуры, устроивший смертельное ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
Всероссийский день поля: смотр достижений отечественного АПК стартовал под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Цена на капусту и бананы выросла в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
В ФНС объяснили, какие переводы между физлицами могут облагаться НДФЛСмотреть фотографии
 