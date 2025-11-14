Экономика

В Волгоградской области поднимут налог почти на весь транспорт: смотрим, кому и на сколько

Экономика 14.11.2025 12:02
0
14.11.2025 12:02


В Волгоградской области увеличат транспортный налог. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесены в областную думу и уже рассмотрены на заседании профильного комитета. 

Законопроектом предлагается корректировка ставок транспортного налога на территории Волгоградской области по отдельным категориям транспортных средств. В частности, под увеличение налога попадают почти все легковые автомобили, яхты, гидроциклы, автобусы, самолеты, а вот для некоторых видов грузовиков их оставили на прежнем уровне. 

Как именно вырастут ставки транспортного налога? 

Для автомобилей легковых с мощностью двигателя до 100 л.с. или до 73,55 кВт включительно  налог составит 14 рублей с каждой лошадиной силы (было 10 рублей), для легковушек  с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 119,33 кВт) – 30 рублей  (было 23), для легковушек с двигателем мощностью до 200 л.с. (до 147, 1 кВт) – 50 рублей (было 46 рублей). При этом для легковых машин с двигателем свыше 200  и 250 л.с. ставка налога останется прежней – 75 и 150 рублей за лошадиную силу соответственно. 

Вырастет транспортный налог для мотоциклов с мощностью двигателя до 20 л.с. и до 36 л.с. – с 7 до 8 рублей и с 12 до 15 рублей соответственно. Для мотоциклов с двигателем мощностью свыше 36 л.с. он увеличится с 28 рублей до 50 за каждую л.с. 

Заметно увеличится налог для автобусов с двигателем до 200 л.с. – с 28 до 42 рублей, а для автобусов свыше 200 л.с. он вырастет с 55 до 82 рублей. 

В категории грузовиков ставка налога вырастет лишь для одного вида этого вида транспорта – для двигателей с мощностью до 100 л.с. (с 18 до 22 рубля за л.с.). Для  остальных грузовиков с более мощными двигателями они останутся прежними . 

Ставка увеличится для других самоходных машин и механизмов на гусеничном ходу – с 15 до 23 рубля за каждую лошадиную силу. Налог поднимут также для снегоходов и мотосаней с двигателями мощностью до 50 л.с. и свыше 50 л.с. – с 15 до 25 рублей и с 28 до 50 рублей соответственно. 

Почти в 2 раза увеличат налог для катеров и моторных лодок с мощностью двигателя до 199 л.с. – с 28 до 50 рублей, для катеров мощностью свыше 100 л.с. он вырастет со 132 до 140 рублей. Рост налога почти в 3 раза коснется яхт и парусно-моторных судов – для двигателей с мощностью до 100 л.с. он вырастет с 55 до 160 рублей, а свыше 100 л.с. – с 265 до 310.

Коснется рост ставок налога и гидроциклов, имеющих двигатели мощностью до 100 л.с. и свыше этого показателя – со 166 до 210 рублей и с 331 до 410 рублей соответственно. 

Для несамоходных, буксируемых судов транспортный налог вырастет в 2 раза – с 55 до 100 рублей. Налог для самолетов и вертолетов увеличат с 70 до 125 рублей, а для самолетов с реактивными двигателями с каждого килограмма тяги придется платить вместо 45 100 рублей. Для воздушных и водных транспортных средств, не имеющих двигателя, будут платить с единицы транспорта 1000 рублей вместо прежних 555. 

Льготы сохраняются

В областной думе подчеркнули, что при этом все льготы по транспортному налогу в полном объеме сохраняются. В Волгоградской области от его уплаты, в частности, освобождены ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и близкие родственники погибших военнослужащих, инвалиды I и II групп, чернобыльцы, многодетные семьи, родители и опекуны детей-инвалидов.

Депутаты также отметили, что данный налог является важным источником формирования дорожного фонда, средства которого используются для строительства, содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам. Между тем фактические затраты на эти работы ежегодно увеличиваются.

Также в регпарламенте обратили внимание на то, что  транспортный налог в соседних регионах – Астраханской, Воронежской, Самарской, Саратовской областях, Краснодарском крае, Республике Калмыкия – существенно выше, чем в Волгоградской области.

Подсчитано, что за счет увеличения ставки налога в бюджет Волгоградской области дополнительно поступит 426 миллиона рублей. В случае принятия закона он вступит в действие с 1 января 2026 года.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.11.2025 14:21
Экономика 14.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2025 12:02
Экономика 14.11.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 18:58
Экономика 13.11.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 17:34 Реклама
Экономика 13.11.2025 17:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.11.2025 15:05
Экономика 13.11.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 07:46
Экономика 13.11.2025 07:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.11.2025 07:18
Экономика 13.11.2025 07:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2025 15:18
Экономика 12.11.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.11.2025 07:16
Экономика 12.11.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.11.2025 20:42
Экономика 11.11.2025 20:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.11.2025 09:01
Экономика 11.11.2025 09:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.11.2025 13:56
Экономика 10.11.2025 13:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2025 13:09
Экономика 10.11.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
08.11.2025 17:22
Экономика 08.11.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.11.2025 12:49
Экономика 05.11.2025 12:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
«Царицынская опера» готовит грандиозную премьеру «Норма» Беллини с кельтской мистикойСмотреть фотографии
14:21
УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
В ИВЦ ЖКХ рассказали, чем грозит отказ от обновления данных по лицевому счетуСмотреть фотографии
13:24
«В рыбном отделе, похоже, замкнуло»: в Волгограде потушили пожар на рынке «Юбилейный»Смотреть фотографии
13:06
Должник под Волгоградом безуспешно пытался спалить офис микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:44
Ростовчане направят 42 миллиона на защиту электросетей от украинских дроновСмотреть фотографии
12:33
«Работы идут»: в поселке Волгограда пытаются согреть «общагу Бастрыкина»Смотреть фотографии
12:22
В Волгограде отремонтировали участок Первой продольнойСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области поднимут налог почти на весь транспорт: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
11:59
Таинственная эвакуация людей из ТРЦ «Пирамида» произошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградское молочное хозяйство выбилось в лидеры РоссииСмотреть фотографии
11:48
Гидрометцентр рассказал волгоградцам о температурных качелях предстоящей зимойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде гендиректор задолжала сотне работников более 6 млн по зарплатеСмотреть фотографии
11:32
В Урюпинске СК выясняет причину гибели протоиерея СкребцоваСмотреть фотографии
11:05
Волгоградцы за год вывезли 1330 кубометров мусора с берегов рек и озерСмотреть фотографии
11:01
ВОЛМА получила национальные сертификаты «Сделано в России»Смотреть фотографии
10:36
EXEED EXLANTIX ET признан лучшим гибридом 2025 годаСмотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом ослепший боец ЧВК «Вагнер» добился в суде денег за инвалидностьСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцам объяснили, как зависят суммы в платежках от погоды на улицеСмотреть фотографии
09:36
23-летний волгоградец залез ночью в аптеку за таблеткамиСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам компенсируют 108 тыс. рублей за газификацию жильяСмотреть фотографии
08:19
Ветерану СВО из Волгоградской области подарили собаку-поводыряСмотреть фотографии
07:39
Над Волгоградской областью за ночь сбиты восемь БПЛАСмотреть фотографии
07:22
В Волгограде потушили пожар у элитного ЖК «Арбат»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:50
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
06:38
В Волгограде аэропорт возобновил работу после ночных ограниченийСмотреть фотографии
06:24
Андрей Бочаров сообщил об отражении налёта БПЛА на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
06:07
Ветеранам СВО с инвалидностью стало проще найти работуСмотреть фотографии
05:48
В Волгограде из-за атаки БПЛА на 10 часов задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
22:01
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
 