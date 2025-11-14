



В Волгоградской области увеличат транспортный налог. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесены в областную думу и уже рассмотрены на заседании профильного комитета.

Законопроектом предлагается корректировка ставок транспортного налога на территории Волгоградской области по отдельным категориям транспортных средств. В частности, под увеличение налога попадают почти все легковые автомобили, яхты, гидроциклы, автобусы, самолеты, а вот для некоторых видов грузовиков их оставили на прежнем уровне.

Как именно вырастут ставки транспортного налога?

Для автомобилей легковых с мощностью двигателя до 100 л.с. или до 73,55 кВт включительно налог составит 14 рублей с каждой лошадиной силы (было 10 рублей), для легковушек с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 119,33 кВт) – 30 рублей (было 23), для легковушек с двигателем мощностью до 200 л.с. (до 147, 1 кВт) – 50 рублей (было 46 рублей). При этом для легковых машин с двигателем свыше 200 и 250 л.с. ставка налога останется прежней – 75 и 150 рублей за лошадиную силу соответственно.

Вырастет транспортный налог для мотоциклов с мощностью двигателя до 20 л.с. и до 36 л.с. – с 7 до 8 рублей и с 12 до 15 рублей соответственно. Для мотоциклов с двигателем мощностью свыше 36 л.с. он увеличится с 28 рублей до 50 за каждую л.с.

Заметно увеличится налог для автобусов с двигателем до 200 л.с. – с 28 до 42 рублей, а для автобусов свыше 200 л.с. он вырастет с 55 до 82 рублей.

В категории грузовиков ставка налога вырастет лишь для одного вида этого вида транспорта – для двигателей с мощностью до 100 л.с. (с 18 до 22 рубля за л.с.). Для остальных грузовиков с более мощными двигателями они останутся прежними .

Ставка увеличится для других самоходных машин и механизмов на гусеничном ходу – с 15 до 23 рубля за каждую лошадиную силу. Налог поднимут также для снегоходов и мотосаней с двигателями мощностью до 50 л.с. и свыше 50 л.с. – с 15 до 25 рублей и с 28 до 50 рублей соответственно.

Почти в 2 раза увеличат налог для катеров и моторных лодок с мощностью двигателя до 199 л.с. – с 28 до 50 рублей, для катеров мощностью свыше 100 л.с. он вырастет со 132 до 140 рублей. Рост налога почти в 3 раза коснется яхт и парусно-моторных судов – для двигателей с мощностью до 100 л.с. он вырастет с 55 до 160 рублей, а свыше 100 л.с. – с 265 до 310.

Коснется рост ставок налога и гидроциклов, имеющих двигатели мощностью до 100 л.с. и свыше этого показателя – со 166 до 210 рублей и с 331 до 410 рублей соответственно.

Для несамоходных, буксируемых судов транспортный налог вырастет в 2 раза – с 55 до 100 рублей. Налог для самолетов и вертолетов увеличат с 70 до 125 рублей, а для самолетов с реактивными двигателями с каждого килограмма тяги придется платить вместо 45 100 рублей. Для воздушных и водных транспортных средств, не имеющих двигателя, будут платить с единицы транспорта 1000 рублей вместо прежних 555. Льготы сохраняются

В областной думе подчеркнули, что при этом все льготы по транспортному налогу в полном объеме сохраняются. В Волгоградской области от его уплаты, в частности, освобождены ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и близкие родственники погибших военнослужащих, инвалиды I и II групп, чернобыльцы, многодетные семьи, родители и опекуны детей-инвалидов.

Депутаты также отметили, что данный налог является важным источником формирования дорожного фонда, средства которого используются для строительства, содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам. Между тем фактические затраты на эти работы ежегодно увеличиваются.

Также в регпарламенте обратили внимание на то, что транспортный налог в соседних регионах – Астраханской, Воронежской, Самарской, Саратовской областях, Краснодарском крае, Республике Калмыкия – существенно выше, чем в Волгоградской области.

Подсчитано, что за счет увеличения ставки налога в бюджет Волгоградской области дополнительно поступит 426 миллиона рублей. В случае принятия закона он вступит в действие с 1 января 2026 года.



