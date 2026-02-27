В марте в Волгограде пройдут публичные слушания по вопросу строительства в Советском районе межвузовского кампуса мирового уровня. Прежде чем начнется реализация этого многомиллиардного проекта, в городе-герое предстоит утвердить проект планировки и межевания территории – основы для получения в дальнейшем разрешения на строительство.

Согласно постановлению главы Волгограда, общественные обсуждения указанной документации запланированы на период с 7 по 20 марта текущего года. Речь идет о планировке территории, ограниченной улицей Авиаторской, Дедушенковским оврагом, включая Ельшанскую набережную, в Советском районе – именно здесь будет размещен межвузовский кампус мирового уровня с научной, социальной и транспортной инфраструктурой.

Участники общественных обсуждений смогут направить свои предложения в срок до 18 марта в департамент по градостроительству и архитектуре, а также через официальный сайт администрации Волгограда.





Напомним, архитекторы Центра «ВЯЗ» еще осенью 2025 года представили концепцию развития береговой линии от Красноармейского до Тракторозаводского района, в которой был указан межвузовский кампус международного уровня на Ельшанской набережной в Советском районе. Тогда сообщалось, что в таком студенческом городке, который станет единой площадкой для всех ведущих вузов Волгограда, будут жить, учиться и работать свыше 3000 студентов и преподавателей.

В микрорайоне Тулака, где планируется возведение межвузовского кампуса, помимо образовательных зданий будут построены 6-7-этажные жилые корпуса, учебные центры, библиотека, ФОК, концертный зал, музей, подземная парковка и ботанический сад. Здесь планируют предусмотреть все условия для учебы и досуга, что позволит студентам не только учиться, но и с пользой проводить свободное время.

Согласно данным портала Прокампус. РФ, студенческий кампус в Волгограде разместиться на площади 13,5 га. Стоимость проекта составляет более 24 миллиарда рублей.





