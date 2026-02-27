Волгоградцам пояснили, какие СМС нельзя хранить на телефоне





Волгоградцам рассказали, какие СМС нельзя хранить в телефоне, которые могут помочь злоумышленникам в случае кражи смартфона. Всего отмечают три типа сообщений, которые могут сыграть злую шутку при потери телефона.

Первый опасный тип сообщений – это коды подтверждения от банков. Если код одноразовый, мошенники все равно смогут по горячим следам выйти с помощью него к вашим личным данным. Старый СМС-код можно использовать для восстановления пароля при обращении в службу поддержки.

Также нельзя хранить в телефоне сообщения с изображениями ваших личных документов - паспорта, СНИЛСа, ИНН, водительских прав. Данные аферисты могут использовать при оформлении микрозаймов или для приобретения сим-карты. Лучше хранить данные изображения в облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.

Также эксперты советуют чистить переписки с близкими, где могли остаться ПИН-коды, домашние адреса, а также ответы на секретные вопросы.