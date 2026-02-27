В Волгограде заменят бетонный бюст Петра на бронзовый





В Волгограде инициировали замену старого бетонного бюста Петра I, стоящего на Верхней террасе Центральной набережной, на новый бронзовый. Как сообщили в администрации города, инициатива была выдвинута волгоградским скульптором Сергеем Щербаковым.

Старый памятник уже утратил свой первоначальный вид и эстетичность, поэтому установка нового монумента станет отличной возможностью улучшить облик территории набережной. Монумент из бетона уже был демонтирован и переведен на временное хранение в «Волгоградзеленхоз».

После наступления благоприятной погоды начнется установка нового бюста. Его высота составит около четырех метров.

Изображение: администрация Волгограда