Волгоградцы передали гумпомощь жителям Курской области





Волгоградские волонтеры доставили очередной гуманитарный груз от жителей региона в Курскую область. Как рассказали в пресс-службе «Народного фронта», партия была доставлена в один из крупнейших детских лагерей региона - «Курский рубеж».





В груз вошли: 25 бойлеров, 15 проточных водонагревателей и необходимое электрооборудование.

Добровольцы в лагере не только восстанавливают разрушенные дома, помогают пожилым людям, вывозят мусор, но и оказывают всестороннюю поддержку мирному населению.

Видео: «Народный фронт» / t.me