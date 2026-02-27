Волгоградцы готовятся к блокировке Telegram в апреле





Уже в начале апреля пользователи Волгоградской области могут окончательно лишиться общения в мессенджере Telegram. Об этом сообщило РБК со ссылкой на собственные источники.

В качестве причин блокировки называется увеличение количества мошеннических действий в мессенджере, а в числе потерпевших не только взрослые граждане, но и дети. ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор в свою очередь сообщает, что с начала 2026 года РКН направил Telegram требования об удалении уже 35 тысяч материалов, нарушающих российское законодательство.

«Красной» датой календаря, когда волгоградцы могут окончательно лишиться доступа в Telegram, СМИ называют 1 апреля. В Роскомнадзоре журналистам накануне не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, отметив, что ничего нового добавить по данной теме не могут.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять сервис еще с 10 февраля. Сбои в работе приложения отмечаются во многих регионах страны – жители Волгоградской области сетуют на долгую загрузку медиаконтента и морально готовятся общаться на других площадках.