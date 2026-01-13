Резиновую халабуду с 14 иностранцами выявили в Волгограде

В Тракторозаводском районе Волгограде установлен очередной факт фиктивной постановки на учет иностранцев. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, иностранный гражданин зарегистрировал в непригодном жилье 14 человек, имеющих гражданство Узбекистана. Проживание в ветхом доме было невозможным, да иностранцы и не собирались это делать. По данному факту возбуждено уголовное дело, а санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.