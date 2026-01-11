Расследования

Бастрыкин в третий раз заступился за жильцов убитой общаги на юге Волгограда

11.01.2026
Глава СК РФ не согласился с позицией прокуратуры, которая дважды отменяла постановления о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, Александр Бастрыкин вновь потребовал возбудить уголовное дело по данному факту.

Напомним, летом 2025 года жители бывшего общежития по ул. Сологубова, 56 записали видеообращение к главе СК РФ с жалобами на бездействие УК, которая довела дом «до ручки». Волгоградцы рассказали, что подвал с бомбоубежищем в здании давно затоплен канализационными стоками, крыша протекает, а по коридорам и комнатам «пешком» передвигаются полчища насекомых и грызунов. Состояние девятиэтажки  таково, что здесь так и не заработал новый лифт, установленный еще в 2024 года. Пожилые люди, мамы с колясками вынуждены преодолевать этажи по лестнице.

А в декабре прошлого года в общежитии из-за ветхого состояния труб произошел порыв, который на неделю оставил жильцов без горячей воды.

Жалобы волгоградцев многочисленные инстанции так и не были услышаны. Расследование возбужденного в третий раз уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

