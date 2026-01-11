Бастрыкин в третий раз заступился за жильцов убитой общаги на юге Волгограда

Глава СК РФ не согласился с позицией прокуратуры, которая дважды отменяла постановления о возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, Александр Бастрыкин вновь потребовал возбудить уголовное дело по данному факту.
А в декабре прошлого года в общежитии из-за ветхого состояния труб произошел порыв, который на неделю оставил жильцов без горячей воды.
Жалобы волгоградцев многочисленные инстанции так и не были услышаны. Расследование возбужденного в третий раз уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Коллаж V102.RU