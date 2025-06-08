Общество

Бастрыкин отреагировал на обращения жителей ветхой девятиэтажки на юге Волгограда

Общество 08.06.2025 20:00
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08.06.2025 20:00


Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей девятиэтажного многоквартирного дома в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, жители дома №56 по улице Сологубова записали видеообращение к главе СК. 

Как ранее сообщалось информагентством, девятиэтажка и её двойник-близнец с литерой «а» вот уже 10 месяцев стоят без лифтов, замену которых не так давно завершил фонд капитального ремонта. Кроме того, подвал зданий, где, по данным чиновников, оборудовано укрытие на случай воздушных атак, много лет по колено затоплен фекалиями, а вода с крыш напрямую течёт в квартиры. Еще один штрих на мрачной картине – полчища насекомых, настырно штурмующих жилые метры волгоградцев.

Многочисленные обращения в управляющую организацию результатов так и не принесли. В региональном СУ СК по данному факту проводится проверка. 

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах, - уточнили в информационном центре СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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