Экономика

Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 67254 рублей

Экономика 29.12.2025 08:42
0
29.12.2025 08:42


Средняя зарплата жителей Волгоградской области в октябре 2025 года выросла на 626 рублей по сравнению с сентябрем и достигла 67254 рублей. Такие данные опубликовал Росстат, передает V102.RU. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За период с января по октябрь 2025 года она составила 66458 рублей. 

Среди регионов ЮФО в октябре самая высокая средняя зарплата вновь фиксировалась в Краснодарском крае -  76143 рубля. В Ростовской области она составила 72575 рублей, в Астраханской – 67239 рублей. Жители Крыма в среднем зарабатывали 64285 рублей. В этом субъекте за год зарплата выросла заметнее всего в Южном федеральном округе - на 16,5%. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
29.12.2025 08:42
Экономика 29.12.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.12.2025 16:22 Реклама
Экономика 26.12.2025 16:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2025 12:36
Экономика 26.12.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.12.2025 10:33
Экономика 26.12.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.12.2025 09:07
Экономика 26.12.2025 09:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.12.2025 21:07
Экономика 25.12.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.12.2025 11:00
Экономика 25.12.2025 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2025 06:53
Экономика 25.12.2025 06:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.12.2025 20:02
Экономика 24.12.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.12.2025 21:41
Экономика 23.12.2025 21:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.12.2025 19:00
Экономика 23.12.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.12.2025 12:01
Экономика 23.12.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.12.2025 18:33
Экономика 21.12.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2025 15:20
Экономика 20.12.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2025 15:45 Реклама
Экономика 19.12.2025 15:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:44
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде в 2026 году подорожает проезд в речных трамвайчикахСмотреть фотографии
10:00
Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Путин утвердил днём памяти жертв геноцида советского народа 19 апреляСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде утвердили праздничный график работы миграционной службыСмотреть фотографии
09:37
Московская компания сорвала обустройство пожарного пункта под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
Часть Урюпинска отключат от водоснабжения из-за аварииСмотреть фотографии
09:15
Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 годаСмотреть фотографии
08:42
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 67254 рублейСмотреть фотографии
08:30
Башню-наследие советских архитекторов пытаются продать за 23 млн в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:58
В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 89 БПЛАСмотреть фотографии
07:27
В аэропорту Волгограда задерживается прибытие рейсов из Москвы и Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
06:55
Власти Волгограда закупают подушки для обустройства ПВРСмотреть фотографии
06:30
Нарушается работа миокарда: врач рассказал волгоградцам о последствиях перееданияСмотреть фотографии
21:41
Путин отменил ежегодные декларации для чиновниковСмотреть фотографии
21:06
Сколько будет стоить салат оливье для волгоградцев к Новому годуСмотреть фотографии
20:24
Их было двое: появились подробности ЧП в психбольнице под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:50
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Григорьевым и ТедеевымСмотреть фотографии
19:10
Путин подписал закон об учете службы добровольцев СВО в пенсии за выслугу летСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде простились с художником-постановщиком Алексеем МихальчевымСмотреть фотографии
17:50
Волгоградцы рассказали, чего ждут от наступающего года: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:09
В МВД рассказали о чудесном спасении подростка и его родственника из бурана под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
ДТП парализовало движение трамваев №13Смотреть фотографии
16:10
«Каустик» проиграл «СГАУ-Саратову» и вылетел из Кубка РоссииСмотреть фотографии
15:49
166 коммунальных машин вышли на расчистку трасс в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:21
Иностранцу грозит 20 лет за сбыт синтетики под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:40
«Верить в чудо было очень легко»: волгоградцы вспомнили любимые новогодние традиции родом из детстваСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде пассажиры и водитель Audi попали в больницу после массового ДТПСмотреть фотографии
13:33
Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
МРОТ повысится в Волгоградской области с 2026 годаСмотреть фотографии
 