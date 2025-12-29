Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 67254 рублей

Средняя зарплата жителей Волгоградской области в октябре 2025 года выросла на 626 рублей по сравнению с сентябрем и достигла 67254 рублей. Такие данные опубликовал Росстат, передает V102.RU. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За период с января по октябрь 2025 года она составила 66458 рублей.