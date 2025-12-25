Экономика

В России безработица снизилась до рекордных 2,2%

Президент Владимир Путин рассказал о падении безработицы до исторического минимума. По данным главы государства, которые он привёл 25 декабря на итоговом заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров, она составляет всего 2,2%.

- Доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8 процента, а безработица снизилась до 2,2 процента. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица, — приводит слова руководителя Telegram-канал Кремля.

Также на заседании была отмечена и положительная динамика по трудоустройству молодёжи. За год безработица среди людей моложе 34 лет снизилась до 3,8%.

Отметим, по данным Росстата на осень 2025 года в Волгоградской области уровень безработицы ощутимо ниже общероссийского. В регионе пока не трудоустроены 24,3 тыс. человек или 1,9% от общего объёма трудоспособного населения.

