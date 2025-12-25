Происшествия

Ни одного следа: под Волгоградом две недели ищут пропавшего в снежный буран пастуха

Происшествия 25.12.2025 12:09
В Камышинском районе Волгоградской области уже почти две недели разыскивают пропавшего в снежный буран, обрушившийся на Заволжье 13 декабря, пастуха. Как рассказал ИА «Высота 102» фермер Александр, 67-летний Александр Катков работал у него пастухом около полутора лет. У мужчины, по его словам, не было родственников. Он жил и работал у животновода и был добросовестным сотрудником. 

Утром 13 декабря пастух, как обычно, вышел в поле со стадом баранов из села Средняя Камышинка. А после обеда несколько районов региона, в том числе Камышинский, оказались под ударом стихии. В тот день скорость ветра достигала 29 метров в секунду при фактически нулевой видимости. 

Через некоторое время, по словам Александра, стадо вернулось. А пастух исчез. 

- Я буквально на следующий день все объехал на машине, но так и не нашел его. Потом были организованы  более масштабные поиски – с местными жителями, волонтерами, полицией, спасателями. Искали его и с воздуха, запускали дроны, но все бесполезно, - рассказывает животновод. 

Сейчас, по словам Александра, в степи нет никакого снега. Отсутствуют здесь и какие-либо водоемы, куда мужчина мог провалиться, заблудившись. Но никаких следов пропавшего до сих пор обнаружить не удалось. 

Местные жители при этом не верят, что Александр мог куда-то уйти и предполагают, что с ним случилось самое страшное. Поиски пропавшего продолжаются. 

 

Напомним, в злополучный день 13 декабря в Палласовском районе в степи замерзли насмерть пятеро пастухов. Тело пятого нашли только на днях. 


