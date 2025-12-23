«Нашли случайно»: под Волгоградом похоронят замерзшего в снежный буран чабана





Сегодня, 23 декабря, в Палласовском районе Волгоградской области похоронят пропавшего в снежный буран чабана, тело которого было обнаружено накануне. Как рассказали V102.RU в администрации Калашниковского сельского поселения, на замерзшее тело 63-летнего Жумагали наткнулись совершенно случайно жители хутора Калашники. Мертвый мужчина лежал всего метрах 200-300 от одного из жилых домов.

При этом волонтеры и правоохранители несколько дней проводили поисковую операцию совсем в другом месте, в районе канала. Никто не мог предположить, что заплутавший в снежный ураган мужчина находился совсем рядом с населенным пунктом. К сожалению, чабан не смог сориентироваться в условиях нулевой видимости и замерз, чуть не добравшись до жилья.

Напомним, Жумагали пропал 13 декабря, когда на Заволжье обрушилась снежная буря с ураганным ветром. Он вместе с двумя другими животноводами выехал в степь из кошары, расположенной около хутора Калашники, чтобы загнать скот. Но из-за непогоды трое мужчин потерялись. Двоим удалось выбраться из снежного плена, но Жумагали не нашел путь назад, хотя был опытным чабаном.

Местные жители, полицейские все эти дни безуспешно пытались найти мужчину, откапывая лопатами вручную снежные холмики в степи. Однако, если в первые дни после пропажи чабана у родных еще тлелась надежда найти его живым, то потом стало уже понятно, что он вряд ли выжил.

Напомним, в снежный буран в Палласовском районе 13 декабря погибли четыре пастуха при схожих обстоятельствах. Поиски пятого велись девять дней.



