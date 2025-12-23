Общество

«Нашли случайно»: под Волгоградом похоронят замерзшего в снежный буран чабана

Общество 23.12.2025 10:00
0
23.12.2025 10:00


Сегодня, 23 декабря, в Палласовском районе Волгоградской области похоронят пропавшего в снежный буран чабана, тело которого было обнаружено накануне. Как рассказали V102.RU в администрации Калашниковского сельского поселения, на замерзшее тело 63-летнего Жумагали наткнулись совершенно случайно жители хутора Калашники. Мертвый мужчина лежал всего метрах 200-300 от одного из жилых домов. 

При этом волонтеры и правоохранители несколько дней проводили поисковую операцию совсем в другом месте, в районе канала. Никто не мог предположить, что заплутавший в снежный ураган мужчина находился совсем рядом с населенным пунктом. К сожалению, чабан не смог сориентироваться в условиях нулевой видимости и замерз, чуть не добравшись до жилья. 

Напомним, Жумагали пропал 13 декабря, когда на Заволжье обрушилась снежная буря с ураганным ветром. Он вместе с двумя другими животноводами выехал в степь из кошары, расположенной около хутора Калашники, чтобы загнать скот. Но из-за непогоды трое мужчин потерялись. Двоим удалось выбраться из снежного плена, но Жумагали не нашел путь назад, хотя был опытным чабаном. 

Местные жители, полицейские все эти дни безуспешно пытались найти мужчину, откапывая лопатами вручную снежные холмики в степи. Однако, если в первые дни после пропажи чабана  у родных еще тлелась надежда найти его живым, то потом стало уже понятно, что он вряд ли выжил. 

Напомним, в снежный буран в Палласовском районе 13 декабря погибли четыре пастуха при схожих обстоятельствах. Поиски пятого велись девять дней. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
23.12.2025 12:13
Общество 23.12.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 12:02
Общество 23.12.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 11:26
Общество 23.12.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 11:25
Общество 23.12.2025 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 11:06
Общество 23.12.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 11:02
Общество 23.12.2025 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 10:23
Общество 23.12.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 10:00
Общество 23.12.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 09:35
Общество 23.12.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 09:17
Общество 23.12.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 09:13
Общество 23.12.2025 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 08:45
Общество 23.12.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 08:36
Общество 23.12.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 08:14
Общество 23.12.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2025 07:37
Общество 23.12.2025 07:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:13
Волгоградцев предупредили о ветре, гололёде и барических качеляхСмотреть фотографии
12:02
Два очага лейкоза у КРС выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
ЦБ: задержка авиарейсов повлияла на инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Волгоградцам напомнили о затяжных новогодних праздникахСмотреть фотографии
11:25
Бочаров поздравил с юбилеем заслуженного конструктора Виктора ШурыгинаСмотреть фотографии
11:06
Электричку Волгоград-Волжский вычеркнут из расписания на 12 днейСмотреть фотографии
11:02
Волгоградская компания построит новый водовод под ВДСКСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде скончался упавший с пятого этажа работник капремонтаСмотреть фотографии
10:22
Волгоградцам напомнили о прямой связи с чиновниками в соцсетяхСмотреть фотографии
10:00
«Нашли случайно»: под Волгоградом похоронят замерзшего в снежный буран чабанаСмотреть фотографии
09:52
В Михайловке восстановили водоснабжение после аварии на насосной станцииСмотреть фотографии
09:35
Исследование: волгоградцы поменяли бы корпоратив на выходнойСмотреть фотографии
09:17
Новым руководителем облкомцифры назначена Антонина НекинаСмотреть фотографии
09:13
Самолёт из Волгограда в Новосибирск вылетел с 10-часовой задержкойСмотреть фотографии
08:45
В Госдуме объяснили, как повысятся пенсии волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
08:36
«Ради таких, как ты, мы и воюем»: бойца СВО до слёз растрогало письмо волгоградского школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:17
Гандболисты «Каустика» в гостях уступили клубу «СГАУ-Саратов»Смотреть фотографии
08:14
Прожиточный минимум для волгоградских пенсионеров с 1 января превысит 14 тысячСмотреть фотографии
07:37
Минобороны: над регионами России за ночь сбиты 29 БПЛАСмотреть фотографии
07:12
В Волгограде засняли таран рейсовым автобусом легкового автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
06:49
Волгоградец изобрел новый препарат от диабета для 2 млн россиянСмотреть фотографии
06:36
В Волгограде и области отменена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:12
В Волгограде аэропорт возобновил работу после пятичасового перерываСмотреть фотографии
05:48
В Волгоградской области резко похолодает до -16Смотреть фотографии
21:30
Камышане простятся с двумя погибшими бойцами СВОСмотреть фотографии
21:01
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли в ПензеСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде отметили наградами лучших работников теплового хозяйстваСмотреть фотографии
20:44
Волжанин похитил у участника СВО 2 млн рублей с его картыСмотреть фотографии
20:42
В Волгограде после смертельного ДТП с трамваем запустили движениеСмотреть фотографии
20:13
В Волгограде пока не отменили встречу Нового года в ЦПКиОСмотреть фотографии
 