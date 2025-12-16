Происшествия

Чудесное спасение упавшего с 4 этажа камышанина сняли на видео

Происшествия 16.12.2025 15:21
16.12.2025 15:21


В Камышине Волгоградской области разгульный образ жизни одного из местных жителей чуть не привел трагедии. Как сообщают местные Telegram-каналы, мужчина сорвался с четвертого этажа общежития. Кадрами инцидента поделились местные жители.



Уточняется, что в один из вечеров после очередного загула мужчина вылез из окна на четвертом этаже общежития. Местные вызвали на подмогу к мужчине спасателей. Прибывшие сотрудники спасательной службы пытались образумить мужчину и снять его с окна. Однако пьяный камышанин активно сопротивлялся своему спасению, что в конечном итоге все-таки привело к его падению.

Однако падение для него оказалась мягким – мужчина упал прямо на заранее расстеленные матрасы, которые смягчили удар. Пострадавший выжил и даже самостоятельно доковылял до кареты скорой помощи. 

Видео: Подслушано Камышин / t.me

