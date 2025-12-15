Расследования

Четыре чабана насмерть замерзли в волгоградской степи во время бурана, один пропал

Расследования 15.12.2025 16:30
Страшная трагедия произошла в Палласовском районе Волгоградской области 13 декабря, во время снежной бури. Как сообщает ИА «Высота 102», в степи насмерть замерзли четыре чабана. Еще один, по сведениям источников информагентства, числится пропавшими без вести. 

– Когда начался буран, около 16.00, чабаны испугались за скотину и отправились на ее поиски, – рассказали «Высоте 102» жители  Палласовского района. – Мело так, что дальше вытянутой руки ничего не было видно – скорость ветра достигала 29 метров в секунду. Дикий холод. Вскоре после того как пастухи вышли на поиски, след их простыл, связи с ними в такую погоду, конечно, никакой не было. 

По данным источников «Высоты 102», к этому часу удалось обнаружить тела четверых чабанов. Вероятнее всего, причиной их смерти стало переохлаждение. Поиски еще одного мужчины продолжаются, что весьма затруднительно в связи с тем, что следы пропавшего замело снегом. 

В экстренных службах уточняют, что после 16.00 13 декабря, когда началась метель, на номер 112 в течение часа поступили десятки звонков от жителей Палласовского района, которые потеряли родственников. К счастью, все, кроме пятерых чабанов, нашлись. 

– Но до сих пор ситуация в некоторых населенных пунктах района остается сложной - там нет электричества, воды, наблюдаются проблемы с отоплением. Дома многих разморожены – в них невозможно жить, – уточняют читатели ИА «Высота 102».  

В СУ СК России по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, сообщили, что по каждому факту гибели пастухов проводится проверка. 

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», вечером 13 декабря из-за урагана и снежных заносов была закрыта трасса «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск». На дороге, по которой невозможно было двигаться, застряли несколько машин, в одной из которых находилась семья с детьми. 

На следующий день появилась информация, что полицейские и инспекторы МЧС вместе с сотрудниками МЧС вызволяли водителей из снежного плена и доставляли в пункты обогрева в ближайших населенных пунктах. Известно, что в спасении замерзающих водителей и пассажиров принимали участие и жители села Кайсацкое. 

Также в ГУ МВД по Волгоградской области накануне сообщили, что 14 декабря в Палласовском районе началась операция по поиску пропавших людей. Полицейские и спасатели искали людей на земле и с воздуха. 

