Семьи с детьми попали в снежный плен на трассе в Волгоградской области





Сегодня, 13 декабря, в снежный плен на автодороге в Палласовском районе Волгоградской области попали семьи с детьми.

- Стоим на перекрестке Кайсацкое. Несколько машин. МЧС сказало переждать на дороге. Не можем даже в село заехать – ничего не видно. В соседней машине маленькие дети, - приводит слова «пленников» Telegram-канал «Палласовка Новости».

ГУ МВД России по Волгоградской области ранее сообщало, что из-за ухудшения погоды закрыто движение по автодороге «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» в границах Старополтавского и Палласовского районов.

Здесь наблюдается сильная метель при практически нулевой видимости.

В целом в Палласовском районе стихия нарушила и электроснабжение в населенных пунктах. Как сообщают авторы канала, отключение электроэнергии произошло и в городе Палласовка. Последствия урагана устраняют аварийные бригады энергосетей.

Жителям рекомендуют не покидать свои дома и воздержаться в эти выходные от поездок.

Видео: Палласовка Новости / t.me





