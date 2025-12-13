Происшествия

Семьи с детьми попали в снежный плен на трассе в Волгоградской области

Происшествия 13.12.2025 21:02
0
13.12.2025 21:02




Сегодня, 13 декабря, в снежный плен на автодороге в Палласовском районе Волгоградской области попали семьи с детьми. 

- Стоим на перекрестке Кайсацкое. Несколько машин. МЧС сказало переждать на дороге. Не можем даже в село заехать – ничего не видно. В соседней машине маленькие дети, -  приводит слова «пленников» Telegram-канал «Палласовка Новости».

ГУ МВД России по Волгоградской области ранее сообщало, что из-за ухудшения погоды закрыто движение по автодороге «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» в границах Старополтавского и Палласовского районов.

Здесь наблюдается сильная метель при практически нулевой видимости. 

В целом в Палласовском районе стихия нарушила и электроснабжение в населенных пунктах. Как сообщают авторы канала, отключение электроэнергии произошло и в городе Палласовка. Последствия урагана устраняют аварийные бригады энергосетей.

Жителям рекомендуют не покидать свои дома и воздержаться в эти выходные от поездок.

Видео: Палласовка Новости / t.me


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
13.12.2025 21:02
Происшествия 13.12.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 19:31
Происшествия 13.12.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 17:50
Происшествия 13.12.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 11:46
Происшествия 13.12.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 10:46
Происшествия 13.12.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 09:33
Происшествия 13.12.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 07:48
Происшествия 13.12.2025 07:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 06:04
Происшествия 13.12.2025 06:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2025 10:56
Происшествия 12.12.2025 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.12.2025 10:04
Происшествия 12.12.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 19:43
Происшествия 11.12.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 16:43
Происшествия 11.12.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 16:30
Происшествия 11.12.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 16:22
Происшествия 11.12.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.12.2025 11:04
Происшествия 11.12.2025 11:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:47
Звездопад Геминиды в ночь на воскресенье достигнет пикаСмотреть фотографии
21:02
Семьи с детьми попали в снежный плен на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
«Буквально в щепки»: ураган срывает крыши домов и магазинов в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Котово в Волгоградской области на сутки оставят без водыСмотреть фотографии
18:20
Глава Фроловского района Владимир Шкарупелов ушел в отставкуСмотреть фотографии
17:50
Энергоснабжение нарушено ветром в 15 районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:25
В Волгоградской области предупреждают о продолжении шторма 14 декабряСмотреть фотографии
16:45
Из-за непогоды закрыто движение между двумя районами Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Желто-красное табло: шторм парализовал работу волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
15:30
Свет пропадает у жителей Волгограда и области из-за штормового ветраСмотреть фотографии
14:42
Сносит палатки, валит деревья, срывает кондиционеры: последствия арктического шторма в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:46
Новая информация о состоянии пострадавших при взрыве газа под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:11
Открытие катка в ЦПКиО Волгограда перенесли из-за непогодыСмотреть фотографии
12:36
Рейсы отменяются и задерживаются в волгоградском аэропорту из-за штормаСмотреть фотографии
12:16
Волгоградского рыбака оштрафовали за «жадную» удочкуСмотреть фотографии
11:46
Волгоградца обманули на 914 тыс. рублей при покупке BMWСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде нарушено движение скоростных трамваевСмотреть фотографии
11:16
«Полезный урок»: гандболистки «Динамо-Синары» проиграли «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
10:46
Выросло число погибших саратовцев в ходе ночной атаки ВСУСмотреть фотографии
10:17
Накормят и вернут деньги: новые правила авиаперевозок заработают весной 2026 годаСмотреть фотографии
09:33
«Подумали, что-то взорвалось»: В Волгограде рухнувшее дерево перепугало спящих жильцов МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
В Волгограде 65-летнего водителя лишили прав за наезд на девушкуСмотреть фотографии
07:48
Один беспилотник ВСУ сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:28
Беспилотная опасность в Волгоградской области действовала почти 9 часовСмотреть фотографии
07:15
Шакалы подходят к домам: отстрел опасных хищников разрешили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:30
Волгоградскую область накрыл шторм с мощным ветром и снегодождемСмотреть фотографии
06:04
Один человек погиб в ходе налета украинских БПЛА на СаратовСмотреть фотографии
21:22
Бастрыкин поручил помочь волгоградке в борьбе за пандус в подъездеСмотреть фотографии
20:40
К какому сроку приговорен экс-генерал СК МузраевСмотреть фотографии
19:40
«Нас будут травить газами!»: чиновники решили притулить парковку ЖК к частным домам волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
 