Один беспилотник ВСУ сбили в Волгоградской области

Над территорией Волгоградской области ночью 13 декабря был сбит один украинский БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны РФ, всего в течение прошедшей ночи налетам подверглись 6 регионов России.

Больше всего БПЛА – 28 – было уничтожено в Саратовской области. По 4 беспилотника сбиты в Воронежской и Ростовской областях, по два – в Белгородской области и республике Крым. Один БПЛА уничтожен в Волгоградской области.

Накануне в регионе была объявлена беспилотная опасность. Ее сняли утром 13 декабря.





