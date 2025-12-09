Поезд Адлер – Санкт-Петербург снес авто в Ростовской области





В Ростовской области следовавший из Адлера в Санкт-Петербург пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль, водитель которого допустил выезд на ж/д пути перед приближающимся составом, сообщает Привет-Ростов.

По данным ростовского СМИ, ДТП произошло на участке железной дороги между разъездом 103 км и станцией Цимлянская.

В Северо-Кавказской железной дороге уточняют, что машинист, заметив на путях транспортное средство, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Пассажирский поезд остановился лишь после того, как врезался в легковушку.

– Среди пассажиров поезда и членов локомотивной бригады жертв и травмированных нет. Движение остальных поездов продолжается в штатном режиме, – уточняют в СКЖД.

О состоянии людей, находившихся в автомобиле, не сообщается.

Фото: Привет-Ростов