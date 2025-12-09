Происшествия

Поезд Адлер – Санкт-Петербург снес авто в Ростовской области

Происшествия 09.12.2025 12:30
0
09.12.2025 12:30


В Ростовской области следовавший из Адлера в Санкт-Петербург пассажирский поезд врезался в легковой автомобиль, водитель которого допустил выезд на ж/д пути перед приближающимся составом, сообщает Привет-Ростов.

По данным ростовского СМИ, ДТП произошло на участке железной дороги между разъездом 103 км и станцией Цимлянская.

В Северо-Кавказской железной дороге уточняют, что машинист, заметив на путях транспортное средство, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Пассажирский поезд остановился лишь после того, как врезался в легковушку. 

– Среди пассажиров поезда и членов локомотивной бригады жертв и травмированных нет. Движение остальных поездов продолжается в штатном режиме, – уточняют в СКЖД.

О состоянии людей, находившихся в автомобиле, не сообщается. 

Фото: Привет-Ростов

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.12.2025 12:30
Происшествия 09.12.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.12.2025 09:45
Происшествия 09.12.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 23:28
Происшествия 08.12.2025 23:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 21:02
Происшествия 08.12.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 16:54
Происшествия 08.12.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 15:55
Происшествия 08.12.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 14:55
Происшествия 08.12.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 12:35
Происшествия 08.12.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 12:26
Происшествия 08.12.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 12:07
Происшествия 08.12.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 07:41
Происшествия 08.12.2025 07:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.12.2025 00:44
Происшествия 08.12.2025 00:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 17:05
Происшествия 07.12.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 13:40
Происшествия 07.12.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.12.2025 10:17
Происшествия 07.12.2025 10:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:06
В Волгограде заработал центр рассеянного склерозаСмотреть фотографии
12:54
Блогер Алексей Ульянов обжаловал свой арест в облсуде ВолгоградаСмотреть фотографии
12:46
Волгоградцы через «Госуслуги» смогут найти знакомых и родственниковСмотреть фотографии
12:30
Поезд Адлер – Санкт-Петербург снес авто в Ростовской областиСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области ревнивец сжег супругу вместе с домомСмотреть фотографии
11:09
Путин назначил двух женщин-судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:05
«На любой вкус»: стартовало голосование за лучший гол «Ротора» в первой части сезона Смотреть фотографии
11:00
СК: в Волгограде электричка сбила насмерть 65-летнего мужчинуСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области за пожарной обстановкой следят 24 БПЛАСмотреть фотографии
10:24
Самый большой городской каток начнет работу в Волгограде 9 декабряСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Пассажирка погибла в жутком столкновении на объезде в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
В День Героев Отечества Волгоград стал СталинградомСмотреть фотографии
09:52
76 кабанов из-за АЧС истребят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде возбудили дело после избиения в спортклубеСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде приоденут ели у «Гасителя» и ЦКЗ за 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде полицейские устроили облаву на мигрантов и цыганСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
Волгоградцы увидят на небе «вагончики» Илона МаскаСмотреть фотографии
08:21
В Волжском 3 млн рублей потратят на отлов, лечение и «эвтаназию» бродячих собакСмотреть фотографии
08:12
Путин подписал Указ о призыве россиян в запасе на военные сборыСмотреть фотографии
07:52
Над регионами России за ночь ликвидировали 121 украинский БПЛАСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде на 13 часов задерживается вылет самолёта авиакомпании «Россия»Смотреть фотографии
07:00
В Городище разгребут 1,2 тыс. кубометров засекреченного мусораСмотреть фотографии
06:38
Росавиация сняла восьмичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:21
В Волгоградской области отменили действующую всю ночь опасность по БПЛАСмотреть фотографии
05:47
В Волжском ищут перевозчика на обслуживание 32 маршрутов за 165 млн рублейСмотреть фотографии
23:28
Ещё 2 дрона ВСУ уничтожила ПВО 8 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:42
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
22:32
Угроза БПЛА в третий раз 8 декабря объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:37
Бастрыкин предостерег коррупционеров от попыток спрятать наворованноеСмотреть фотографии
21:02
Двое браконьеров убили самку кабана в заказнике под ВолгоградомСмотреть фотографии
 