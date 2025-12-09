Спорт

«На любой вкус»: стартовало голосование за лучший гол «Ротора» в первой части сезона 

09.12.2025
Сегодня, 9 декабря, на официальной странице «Ротора» VK среди болельщиков началось голосование на определение лучшего гола команды в летне-осенней части сезона, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

Предварительное голосование продлится до 13 декабря включительно. По его результатам определится пятёрка номинантов, которые на заключительном этапе сразятся за звание автора самого красивого забитого мяча. Финальное голосование стартует 14 декабря, а победитель будет объявлен 15 декабря.

До 13 декабря видео со всеми 25 голами голами «Ротора» в Первой лиге и Кубке России будет публиковаться на странице волгоградского клуба VK. Болельщики сине-голубых могут отдать свой голос за понравившийся им гол. 

В первой части голосования представлены забитые мячи Ильи Сафронова и Александра Клещенко в ворота «Волги» (1-й тур Первой лиги, победа «Ротора» - 2:1), Сафронова «Уфе» (четвёртый тур, победа «Ротора» - 1:0), Николая Покидышева «Соколу» (пятый тур, ничья - 1:1) и Сафронова «Торпедо» (шестой тур, победа «Ротора» - 3:0). 





