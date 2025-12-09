В Волгограде возбудили дело после избиения в спортклубе

Житель Волгограда подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровья женщине. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, конфликт в одном из спортклубов в Центральном районе произошел еще 15 октября.
- 58-летний волгоградец, используя малозначительный повод, причинил 39-летней женщине телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, которые согласно заключению эксперта, квалифицируются как причинившее легкий вред здоровью, - говорится в заявлении главка.
С фигуранта уголовного дела взята подписка о невыезде.
Фото V102.RU (архив)