В Волгограде возбудили дело после избиения в спортклубе

Происшествия 09.12.2025 09:45
Житель Волгограда подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровья женщине. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, конфликт в одном из спортклубов в Центральном районе произошел еще 15 октября. 

- 58-летний волгоградец, используя малозначительный повод, причинил 39-летней женщине телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, которые согласно заключению эксперта, квалифицируются как причинившее легкий вред здоровью, - говорится в заявлении главка.

С фигуранта уголовного дела взята подписка о невыезде.

Фото V102.RU (архив)

