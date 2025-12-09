Транспорт

В Волжском ищут перевозчика на обслуживание 32 маршрутов за 165 млн рублей

09.12.2025
Власти Волжского Волгоградской области объявили о поиске перевозчика на 32 маршрута общественного транспорта. Победителю аукциона предстоит предоставить для этого 104 единицы транспорта, в числе которых 6 автобусов среднего класса вместимости, 77 автобусов большого класса, а также 27 трамваев.

Транспортная компания должна будет приступить к работе с 11 января 2026. Примечательно, что ранее муниципалитет уже заключал аналогичный контракт на период с 1 июня 2025 по 10 января 2026 годов. Новое соглашение продлевает работу городского транспорта до 31 мая 2026 года.

Кроме того, документ предусматривает изменение стоимости работы подвижного состава. Цена 1 км пробега автобусов в проекте нового контратак взлетела на 83,6% до 69,58 рублей, а трамваев напротив подешевела на 79% до 113,03 рублей.

Также соглашение, по сравнению с предыдущем контрактом, утверждает сокращение задействованного на городских маршрутах подвижного состава с 112 до 104 единиц. С 13 до 8 уменьшится количество автобусов на маршруте № 2у «37 мкр – Гипермагнит «Магнит», с 18 до 14 на маршруте № 14 «37 мкр-гипермаркет «Магнит», с 9 до 6 на маршруте № 1 «32 мкр-ЖДВ», с 5 до 3 №24 «37 мкр-ЖДВ». Урежут, частично, и трамвайные направления. По одному вагону недосчитаются маршруты №№2а, 4а, 7.

Отметим, в Волжском необходимым подвижным составом обладает лишь перевозчик АО «Волжская автоколонна №1732». Официально итоги конкурса будут подведены после 17 декабря 2025 года. На обслуживание муниципальных маршрутов из бюджета города выделено 165 млн рублей.

