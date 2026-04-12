Мелькнул как яркая вспышка: как Юрий Гагарин оказался в Сталинграде. И почему это был неофициальный визит

Общество 12.04.2026 14:10
Долгие годы считалось, что знаменитый первооткрыватель космоса никогда не бывал в Сталинграде. Попросту не сложилось. Однако сейчас достоверно известно, что менее чем через месяц после своего полета Юрий Гагарин ступил на сталинградскую землю. По пути в Болгарию он приземлился в Гумраке и пробыл в городе на Волге всего три часа. Подробнее о его мимолетном визите и воспоминаниях горожан – в материале ИА «Высота 102».

12 апреля 1961 года в 9:07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с космическим аппаратом «Восток». Перед отправлением Юрий Гагарин произнес знаменитое «Поехали!». Корабль совершил один оборот вокруг Земли на высоте около 327 километров, преодолев примерно 41 тысячу километров. Его полет длился 108 минут. Система автоматического управления в основном работала самостоятельно, но в любой момент Гагарин был готов взять управление вручную.

После 12 апреля Юрия Гагарина ждали не только в каждом уголке СССР, но и за рубежом. И уже вскоре после легендарного полета он отправился в заграничное турне с миссией мира. За несколько лет первый покоритель космоса побывал в 30 странах. С цветами, подарками и радостными криками его встречали в Великобритании и во Франции, в Кубе и в Индии.

- Несмотря на то, что каждый день Гагарина был расписан буквально по часам, по какой-то, до сих пор неизвестной нам причине, летевший в Болгарию самолет сделал остановку в Сталинграде, - рассказывает лектор Волгоградского планетария Ольга Колесникова.


И хотя в те времена не во многих домах стояли даже городские телефоны, новость о незапланированном визите знаменитого космонавта облетела город буквально за считанные минуты. Не прошло и получаса, как Юрия Гагарина окружили сотни, если не тысячи горожан, желавших в прямом смысле прикоснуться к легенде.

- Юрий Гагарин, человек, перед обаянием которого не мог устоять буквально никто, запросто пообщался со встретившими его жителями Сталинграда, рассказав им и про космос, и про свой полет. Я тогда была еще совсем ребенком, но знаю, что в те годы он казался людям настолько родным, что его фотографии висели рядом с фотографиями близких людей, - подтверждает Ольга Колесникова.


Сегодня о мимолетном визите Юрия Гагарина напоминает совсем немногое. Возможно, история о его незапланированной остановке и вовсе ушла бы в архивы памяти, если бы начальник Качинского училища Виктор Новиков не попросил космонавта оставить запись в книге почетных посетителей.

- Пользуясь случаем кратковременного пребывания в героическом городе Сталинграде, передаю привет курсантам, офицерам, генералам и всему личному составу старейшей кузницы подготовки замечательных кадров летчиков-истребителей для наших славных Военно-воздушных сил, - буквально на ходу написал космонавт. – Личный состав может заслуженно гордиться военными подвигами своих воспитанников, среди которых 230 человек героев Советского Союза и 9 человек дважды Героев Советского Союза. С уважением, Гагарин. 5 июня 1961 года.


Мелькнувший как яркая вспышка, знаменитый покоритель космоса остался и на нескольких фотографиях сталинградцев. На редких черно-белых кадрах он, окруженный местными жителями, как всегда, буквально светил своей заразительной и знакомой каждому улыбкой.

- Не повстречавшись с Юрием Алексеевичем во время его короткой остановки в Сталинграде, я навсегда запомнила тот день, когда он погиб. Ученица музыкальной школы, я должна была готовиться к занятию и разучивать пьесы. Но вдруг бабушка зашла в комнату и сказала, что по радио передают печальную весть, - отмечает Ольга Колесникова. – Я мигом отложила все занятия, прильнула к радио и со слезами слушала сообщения о том, что знаменитого космонавта не стало. Это событие воспринималось многими людьми, как личная трагедия.

Фото Волгоградского планетария/Vk.com и с сайта Госкаталог.РФ

Общество 12.04.2026 18:15
