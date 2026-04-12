Волгоградские военнослужащие поздравили с Пасхой жителей ДНР





Волгоградские военнослужащие поздравили жителей Донецкой Народной Республики с Светлой Пасхой. Как сообщили в региональном отделении «Народного фронта», волгоградцы поздравили с православным праздником местных жителей и передали им свежие куличи.

Волгоградские бойцы не оставили без внимания пенсионеров из Донецкой области, передав им гостинцы и поздравления от всех жителей региона.





Напомним, сегодня в ночь на 12 апреля православные верующие в Волгоградской области встретили светлый праздник Пасхи – Христова Воскресения. Тысячи прихожан по всему региону пришли в храмы, в том числе воссозданный и освященный в сентябре 2021 года собор Александра Невского в центре Волгограда.

