



23 марта в аэропорту Волгограда произошла корректировка расписания прилёта и отправления самолётов. Согласно электронному табло, с шестичасовой задержкой в областной центр прибудет рейс № DP 517 из Санкт-Петербурга авиакомпании «Победа».

Вместо 15:00 самолёт вылетит из аэропорта Пулково лишь в 21:01, а в город на волге прибудет около 23:40.

Соответственно, произошли корректировки и для рейса № DP 518 по маршруту в обратном направлении. Его вылет сместится на 00:10 24 марта.

Кроме того, с 40-минутной задержкой ожидается вылет из Волгограда в Санкт-Петербург рейса № FV 6116 авиакомпании «Россия», он покинет волгоградский аэропорт в 19:15.

Отметим, утром 23 марта на фоне налёта беспилотников ВСУ аэропорт Пулково работал в режиме согласовании вылетов со специализированными службами. В результате в воздушной гавани 38 рейсов отменены и 58 задерживаются.

