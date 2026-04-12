В Волгограде наказали молодых возмутителей порядка





В Ворошиловском районе Волгограда полиция установила личности молодых людей, которые разбудили местных жителей громкой музыкой на площади Советской. Кадры с ночной дискотеки появились в местных пабликах.





В результате инспекторами ДПС было установлено, что инцидент произошел в ночь на 10 апреля на улице Рабоче-Крестьянской. Четверо молодых людей от 22 до 25 лет включили громко музыку в своих авто.

Нарушители были доставлены в отдел полиции. В настоящее время в отношении них составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области