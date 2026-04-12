В Волгоградской области отремонтируют подъездную дорогу к хутору





В Котельниковском районе Волгоградской области отремонтируют подъездную дорогу к хутору Черни. Как сообщили в администрации региона, всего будет отремонтировано 4,5 километров дорожного полотна.

Уже сейчас подрядная организация выполнила фрезерование покрытия дороги, идет устройство выравнивающего слоя. На следующих этапах специалистам предстоит укрепить обочины, устроить выравнивающий слой на примыканиях, установить сигнальные столбики и дорожные знаки, нанести разметку. Завершить все работы планируют к 1 августа.

С 2014 по 2025 годы включительно на территории региона благодаря нацпроекту, федеральных и региональных программ построены, реконструированы и отремонтированы порядка 5,1 тыс. км дорог. В 2026 году запланирован ремонт 255 км автодорог.