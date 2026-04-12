«Ротор» с минимальным счетом обыграл «Сокол» в Волгограде





Сегодня, 12 апреля, в 28-м туре матча Первой лиги волгоградский «Ротор» с минимальным отрывом одержал победу над саратовским «Соколом». Матч закончился со счетом 1:0.

На 11-й минуте гол в ворота саратовцев забил защитник сине-голубых Давид Давидян. Во второй половине игра развивалась на встречных курсах.

Футболисты «Сокола» имели пару моментов, чтобы сравнять счет. Однако футболисты из Саратова так и не смогли реализовать ни одной атаки.

— Во втором тайме хозяева имели несколько моментов, чтобы увеличить счëт, но подводила спешка в завершающей стадии атаки. А на последних секундах чуть не сработала футбольная истина - не забиваешь ты, забивают тебе. Никита Чагров сыграл безупречно, сохранив ворота в неприкосновенности, — передает спортивный корреспондент информагентства Александр Веселовский.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU