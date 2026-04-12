На «Волгоград Арене» стартовал матч «Ротора» и «Сокола»





На «Волгоград Арене» начался матч 28-го тура Первой лиги - «Ротор» принимает дома «Сокол». Пришедшим пораньше болельщикам было, чем занять себя в ожидании игры. Автограф-сессию провел защитник сине-голубых Николай Покидышев.





Зрители также перед матчем могли насладиться выступлением ансамбля казаков, разукрасить свои лица аква-гримом, а также сфотографироваться с человеком-газоном и ходулистами.





Отметим, перед началом игры все футболисты вышли на поле в форме с надписью «Дагестан, мы с тобой». Акция «Сильные вместе», инициированная РФС. Цель акции – оказать поддержку пострадавшим от стихийного бедствия в Дагестане.









