В Волгограде сгорела хозпостройка на ул. Хорошева





Сегодня, 12 апреля, в Дзержинском районе Волгограда произошел пожар в частном секторе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, огонь вспыхнул в кирпичной хозяйственной постройке, охватив 15 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 10 человек и 2 единицы техники 21-й ПСЧ. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.

В помещении находились кислородный и пропановый баллоны, которые специалисты успели охладить, предотвратив их возгорания.

