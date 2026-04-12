В Волгограде сгорела хозпостройка на ул. Хорошева

Сегодня, 12 апреля, в Дзержинском районе Волгограда произошел пожар в частном секторе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, огонь вспыхнул в кирпичной хозяйственной постройке, охватив 15 квадратных метров.
В тушении пожара были задействованы 10 человек и 2 единицы техники 21-й ПСЧ. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.
В помещении находились кислородный и пропановый баллоны, которые специалисты успели охладить, предотвратив их возгорания.
