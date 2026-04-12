Волгоградцам рассказали, как рассчитать налог на доход по вкладам





Доходы по банковским вкладам облагаются налогом. Как рассказали в портале «Объясняем.рф», однако тавка для доходов до 2,4 млн рублей составляет 13%. Если сумма выше – 15%.

Необлагаемая налогом сумма рассчитывается по определенной формуле. Так, 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России на первое число каждого месяца года. Для доходов за 2025 год сумма составляет 210 тысяч рублей. Если процент не превышал 1% годовых, налог платить не нужно.

Также направлять декларацию не потребуется, поскольку финансовые организации самостоятельно передают сведения в налоговую. Исключение составляют лишь вклады в иностранных банках.

Узнать информацию о сумме налога можно из уведомления ФНС.