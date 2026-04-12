



В храмах Волгоградской области встретили Светлое Христово Воскресение. Сотни людей разделили радость наступающего праздника как в больших храмах, так и в маленьких церквушках. Подробнее - в материале ИА "Высота 102".





Несколько раз в году случаются такие дни и ночи, когда верить, томиться предвкушением и буквально физически ощущать приход чего-то несомненно важного, нужно большинству из нас. Как в детстве практически каждый с замиранием сердца готовился к новогодней ночи, так и сейчас уже повзрослевшие "дети" ждут, когда тишину ночного храма пронзит первый праздничный грас "Христос Воскресе!" С годами это яркое предвкушение не теряет своего вкуса. Напротив, становится лишь сильнее и ощутимее.





Когда после самых скорбных богослужений пятницы и субботы, в храмах на все лады возвестили "Христос Воскресе!", никто из прихожан не скрывал улыбок, в которых ощущалась и радость, и надежда, и даже облегчение.





Под утро храмы города начали пустеть (правда, совсем ненадолго) , а люди, будто вовсе и не уставшие от долгой праздничной службы, вернулись домой с греющей сердце вестью.





Сегодня вечером в Александро-Невском соборе раздадут частицы доставленного из Иерусалима Благодатного огня. Волгоградцам, забравшим его домой, советуют перенести в лампадку и прочитать праздничный тропарь.





Фото Усть-Медведицкого женского монастыря и Сретенской церкви станицы Михайловской/Vk.com