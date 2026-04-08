Девять мостов и путепроводов ремонтируют в Волгоградской области

В Волгоградской области развернулись ремонтные работы сразу на девяти мостах и путепроводах, расположенных в разных районах. Большинство из этих объектов планируют сдать в обновленном виде уже в текущем году.

Как уточнили в облкомдортрансе, капитально ремонтируют путепровод через железнодорожные пути на автодороге «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино» в рабочем поселке Новониколаевский. Сейчас работы развернулись на левой части сооружения, где меняют опорные конструкции пролетных строений и армируют межблочные швы. В целом выполнена пока только треть из запланированного объема работ. Специалисты отмечают, что после модернизации объекта значительно увеличится его пропускная способность.

В Светлоярском районе возводится новый путепровод через железнодорожные пути на дороге «Большие Чапурники – Червленое». Ввод этого нового объекта, намеченного на 2027 год, избавит автомобилистов от пробок на переезде и повысит пропускную способность трассы.

В Даниловском районе у хутора Рогачи идет капремонт моста через реку Березовка на автодороге «Атамановка – Рогачи». Также реконструируется мост через Березовку у рабочего поселка Елань на опорной дороге «Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)». Обновление моста, которое выполнено пока на 51%, позволит обеспечить беспрепятственное движение транспорта со стороны Саратовской области в сторону Ростовской.

Капремонт моста через балку Липов Яр продолжается в Михайловке на дороге «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская».

В Ленинском районе возводят мост через ерик Калинов на дороге «Ленинск – Покровка – Лещев». Сейчас здесь обустраивают опоры мостового сооружения. После обновления этого участка дорожники приступят к работам на следующем - от ерика Калинов до поселка Степана Разина.

В Еланском районе реконструируют два моста: через реку Вязовка в одноименном населенном пункте на автодороге «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)» и через реку Бузулук на дороге «Подъезд от автомобильной дороги «Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)» к х. Красноталовский». Завершение работ запланировано в 2027 году.

Только готовится ремонт моста через балку Калмыцкая на региональной автодороге «Червленое – Калач-на-Дону» возле поселка Заря. Подготовительные работы начались, после заключения госконтракта в марте этого года.

Параллельно на автодорогах региона идет первоочередный и плановый ремонт дорог.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

