«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
Федеральные новости
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Девять мостов и путепроводов ремонтируют в Волгоградской области

Транспорт 08.04.2026 20:49
08.04.2026 20:49


В Волгоградской области развернулись ремонтные работы сразу на девяти мостах и путепроводах, расположенных в разных районах. Большинство из этих объектов планируют сдать в обновленном виде уже в текущем году.

Как уточнили в облкомдортрансе, капитально ремонтируют путепровод через железнодорожные пути на автодороге «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино» в рабочем поселке Новониколаевский. Сейчас работы развернулись на левой части сооружения, где меняют опорные конструкции пролетных строений и армируют межблочные швы. В целом выполнена пока только треть из запланированного объема работ. Специалисты отмечают, что после модернизации объекта значительно увеличится его пропускная способность.

В Светлоярском районе возводится новый путепровод через железнодорожные пути на дороге «Большие Чапурники – Червленое». Ввод этого нового объекта, намеченного на 2027 год, избавит автомобилистов от пробок на переезде и повысит пропускную способность трассы. 

В Даниловском районе у хутора Рогачи идет капремонт моста через реку Березовка на автодороге «Атамановка – Рогачи». Также реконструируется мост через Березовку у рабочего поселка Елань на опорной дороге «Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)». Обновление моста, которое выполнено пока на 51%, позволит обеспечить беспрепятственное движение транспорта со стороны Саратовской области в сторону Ростовской.

Капремонт моста через балку Липов Яр продолжается в Михайловке на дороге «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская».

В Ленинском районе возводят мост через ерик Калинов на дороге «Ленинск – Покровка – Лещев». Сейчас здесь обустраивают опоры мостового сооружения. После обновления этого участка дорожники приступят к работам на следующем - от ерика Калинов до поселка Степана Разина.

В Еланском районе реконструируют два моста: через реку Вязовка в одноименном населенном пункте на автодороге «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)» и через реку Бузулук на дороге «Подъезд от автомобильной дороги «Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область)» к х. Красноталовский». Завершение работ запланировано в 2027 году.

Только готовится ремонт моста через балку Калмыцкая на региональной автодороге «Червленое – Калач-на-Дону» возле поселка Заря. Подготовительные работы начались, после заключения госконтракта в марте этого года. 

Параллельно на автодорогах региона идет первоочередный и плановый ремонт дорог.

Лента новостей

21:51
РСЧС: беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:37
Чадящий во Фролово завод выплатил нанесенный атмосфере ущербСмотреть фотографии
21:20
«От грохота аж подпрыгнули»: под Волгоградом взорвали авиабомбуСмотреть фотографии
20:49
Девять мостов и путепроводов ремонтируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:31
Приговор по делу об убийстве судьи Ветлугина станет «сюрпризом» для всех сторонСмотреть фотографии
19:54
Житель Волжского тайно вынес из магазинов техники товаров на 109 тыс. рублейСмотреть фотографии
19:21
За что в Волгоградской области могут наказать дачников: разбираемся с юристомСмотреть фотографии
18:59
Волгоградцы с 1 июня смогут подать заявления на семейные выплатыСмотреть фотографии
18:40
Гонки на дронах и баскетбол на коптерах покажут студентам из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде за 180 млн залатают выбоины на дорогахСмотреть фотографии
17:22
Волгоградцы передали в зону СВО инструменты и средства связиСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде простились с известным педагогом Людмилой БурминскойСмотреть фотографии
16:10
Силовики задержали двоих вымогателей денег у военнослужащего из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
Экс-мэр Волгограда Виталий Лихачев подал документы на думское праймеризСмотреть фотографии
15:43
Волгоградский школьник примет участие в интеллектуальном шоу с КанделакиСмотреть фотографии
15:09
«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильоновСмотреть фотографии
15:08
Житель Волгоградской области застрелил из ружья односельчанинаСмотреть фотографии
15:04
Тренды мошенничества в 2026 году: от простых атак к сложным схемамСмотреть фотографии
14:12
Пять знаменитых мозаик Волгограда сохранят для потомковСмотреть фотографии
14:06
Оценки за поведение введут в волгоградских школах в 2027 годуСмотреть фотографии
13:56
Об опасности ночных заморозков предупредили волгоградцев синоптикиСмотреть фотографии
13:32
Игроки «Ротора» отмечены экспертами, а болельщики стали лучшим «12‑м игроком»Смотреть фотографии
13:28
Боец ЧВК «Вагнер» из Волгоградской области добился выплаты 3 млн за ранениеСмотреть фотографии
13:17
Мобильные офисы ФНС примут жителей Иловли, Кумылженской и ВолгоградаСмотреть фотографии
13:07
Правила пассажирских перевозок изменятся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
Молодёжка Санкт-Петербурга переиграла команду Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
Суд в Камышине обязал нерожавшую аферистку вернуть маткапитал государствуСмотреть фотографии
11:44
Житель Волгоградской области лишился авто с красивым номером за долг в 25 миллионовСмотреть фотографии
11:32
В Волгоградской области введут штрафы до 100 тыс. рублей для владельцев электросамокатовСмотреть фотографии
11:28
Рейсы в Батуми из Волгограда возобновятся в июнеСмотреть фотографии
 