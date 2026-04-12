Волгоградцам напомнили о штрафе за рыбалку в период нереста





Весной в период нереста в России вводятся ограничения на вылов определенных видов рыбы. Об этом 12 апреля напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка Александр Хаминский.





Уточняется, что в этот период запрещается промышленная добыча ресурсов, а для любителей устанавливаются дополнительные правила. Волгоградские рыбаки могут ловить рыбу с берега только одной донной или поплавочной удочкой, а также спиннингом. При этом нельзя использовать плавательные средства, а количество крючков не должно превышать двух штук.





— Не допускается рыбалка с использованием взрывчатых и химических веществ, с применением электротока, с применением сетей. В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы, и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. <...> Общим правилом является размер улова не более 5 кг на человека в сутки, — рассказал юрист Lenta.Ru.





За нарушение правил может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы могут достигать от 2 до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией судна и снастей.





— Уголовная ответственность может обернуться для рыбака штрафом до 500 тыс. рублей, а также исправительными работами и реальным сроком до двух лет. Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба, — пояснил Хаминский.



