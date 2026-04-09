Главное

В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 Ростовчанка умерла после родов в больнице, СК возбудил дело
Жительница Ростова-на-Дону умерла после родов в одной из городских больниц. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту следователями СКР расследуется уголовное дело. Уточняется, что молодой женщине 27 лет.
 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.
Транспорт

«Просто ужас ужасный»: в Волгоградской области жители просят убрать «прикол» на дороге между районами

Транспорт 09.04.2026 08:53
0
В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Дубовского района Волгоградской области с жалобой на состояние автодороги, ведущей к населенному пункту Большая Ивановка в Иловлинском районе. Половину пути, а это 10,7 км, заасфальтировали в 2024 году. Оставшиеся 10 км обещали сделать чуть позже, но работы до сих пор так и не начались. Жители вынуждены передвигаться по бездорожью, либо ехать по московской трассе в объезд 150 км.

- На полпути асфальтированная дорога резко обрывается. Цивилизация оказывается позади, а ты вынужден ехать вперед по бездорожью. Это прикол такой или что? – недоумевают жители. - Участок пути до Большой Ивановки – ужас ужасный. Это убитая намертво поселковая дорога. Ее, конечно, выравнивают грейдером, но в межсезонье там просто кошмар.

Автодорога «Песковатка – Лозное – Большая Ивановка – Чернозубовка» соединяет Дубовский и Иловлинский района по кратчайшему расстоянию. К примеру, доехать из села Лозное в Большую Ивановку можно еще по московской трассе, но для этого надо сделать крюк примерно в 150 км. 

Короткий путь ранее представлял собой «грунтовку», которую власти решили заасфальтировать. Объект был включен в государственную программу Волгоградской области «Развитие транспортной системы». Проектирование первого участка, протяженностью 10,7 км, было завершено осенью 2020 года. В ноябре 2024-го эту дорогу с твердым покрытием построили. Здесь были проведены работы по устройству земляного полотна, искусственных водоотводных конструкций, обустройству тротуаров. На участке дороги от Лозновского сельского поселения до границы Дубовского и Иловлинского районов положили асфальт, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли разметку.


Оставшиеся 10 км от границы районов до Большой Ивановки обещали сделать позже, а когда – не уточнили. Жители, которые словно из настоящего попадают в прошлое на пути из одного района в другой, просят власти доделать дорогу и убрать этот «временной прикол».

Как пояснили информагентству в облкомдортрансе, в конце 2024 года на автодороге «Песковатка – Лозное – Большая Ивановка – Чернозубовка» между селами Лозное и Большая Ивановка в Дубовском районе завершили строительство участка протяженностью 10,7 км. В дальнейших планах — строительство уже в Иловлинском районе оставшегося 10-километрового участка с твердым покрытием до Большой Ивановки. 

- Комитетом подготовлено техзадание для разработки проектной документации строительства дороги, определена стоимость работ. Сроки строительства дорожного объекта будут определены после разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы, - рассказали в облкомдортрансе. - При необходимости в течение сезона будут выполняться работы по текущему содержанию и поддержанию дороги в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что строительство оставшегося 10-километрового участка с твердым покрытием до Большой Ивановки обеспечит полноценное сообщение не только между Дубовским и Иловлинским районами, но и станет дополнительным связующим звеном федеральных трасс Р-22 «Каспий» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград», позволив транспорту сократить расстояние без заезда в Волгоград. 

Фото и видео читателей ИА «Высота 102» / администрации Волгоградской области


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.04.2026 20:49
Транспорт 08.04.2026 20:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.04.2026 13:07
Транспорт 08.04.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.03.2026 21:21
Транспорт 24.03.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.03.2026 17:27
Транспорт 23.03.2026 17:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.03.2026 14:57
Транспорт 18.03.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.03.2026 06:30
Транспорт 18.03.2026 06:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.03.2026 11:30
Транспорт 16.03.2026 11:30
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.03.2026 16:26
Транспорт 12.03.2026 16:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.03.2026 12:02
Транспорт 11.03.2026 12:02
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.03.2026 12:38
Транспорт 05.03.2026 12:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.03.2026 13:18
Транспорт 04.03.2026 13:18
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.03.2026 09:58
Транспорт 02.03.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.03.2026 13:23
Транспорт 01.03.2026 13:23
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.02.2026 19:38
Транспорт 20.02.2026 19:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:56
18-летний на тонированной «Ладе» насмерть сбил женщину в ЖирновскеСмотреть фотографии
10:55
Узкую дорогу на улице Ангарской расширяют до четырех полос: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
10:28
Волгоградцам назвали новую причину отказа от лесных прогулокСмотреть фотографии
10:23
В женском монастыре поделились старинным рецептом кулича. Повторить его получится даже у новичковСмотреть фотографии
10:18
Одновременно с вводом платных парковок в Волгограде власти Энгельса строят бесплатныеСмотреть фотографии
09:45
Волжанам предложили написать замечания по поводу платных парковокСмотреть фотографии
09:15
Пять московских рейсов задерживаются в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:53
«Просто ужас ужасный»: в Волгоградской области жители просят убрать «прикол» на дороге между районамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:48
Суд признал право отца погибшего на СВО волгоградца без прописки на выплатыСмотреть фотографии
08:19
В Волгограде накануне Пасхи традиционно подорожали яйцаСмотреть фотографии
08:15
Грозовой шторм накроет Волгоградскую область 9 апреляСмотреть фотографии
07:55
«После этого приходится ставить виниры»: стоматолог заявила об опасности домашнего отбеливания зубовСмотреть фотографии
07:40
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:27
В Волгоградской области составят список растений, подлежащих тотальному уничтожению из-за рисков для природыСмотреть фотографии
07:08
Волгоградский аэропорт открыли после 8-часовых ограниченийСмотреть фотографии
06:56
Ничего святого: волгоградцев предупреждают о новой схеме мошенников накануне ПасхиСмотреть фотографии
06:33
Бензин и дизтопливо вновь подскочили в цене в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:14
Отмыть дом и напечь гору куличей: как волгоградцы встречают Чистый четвергСмотреть фотографии
06:02
В Волгоградской области миновала угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
23:08
Аэропорт в Волгограде временно закрыли для полетовСмотреть фотографии
21:51
РСЧС: беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:37
Чадящий во Фролово завод выплатил нанесенный атмосфере ущербСмотреть фотографии
21:20
«От грохота аж подпрыгнули»: под Волгоградом взорвали авиабомбуСмотреть фотографии
20:49
Девять мостов и путепроводов ремонтируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:31
Приговор по делу об убийстве судьи Ветлугина станет «сюрпризом» для всех сторонСмотреть фотографии
19:54
Житель Волжского тайно вынес из магазинов техники товаров на 109 тыс. рублейСмотреть фотографии
19:21
За что в Волгоградской области могут наказать дачников: разбираемся с юристомСмотреть фотографии
18:59
Волгоградцы с 1 июня смогут подать заявления на семейные выплатыСмотреть фотографии
18:40
Гонки на дронах и баскетбол на коптерах покажут студентам из ВолгоградаСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде за 180 млн залатают выбоины на дорогахСмотреть фотографии
 