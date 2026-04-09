



В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители Дубовского района Волгоградской области с жалобой на состояние автодороги, ведущей к населенному пункту Большая Ивановка в Иловлинском районе. Половину пути, а это 10,7 км, заасфальтировали в 2024 году. Оставшиеся 10 км обещали сделать чуть позже, но работы до сих пор так и не начались. Жители вынуждены передвигаться по бездорожью, либо ехать по московской трассе в объезд 150 км.

- На полпути асфальтированная дорога резко обрывается. Цивилизация оказывается позади, а ты вынужден ехать вперед по бездорожью. Это прикол такой или что? – недоумевают жители. - Участок пути до Большой Ивановки – ужас ужасный. Это убитая намертво поселковая дорога. Ее, конечно, выравнивают грейдером, но в межсезонье там просто кошмар.

Автодорога «Песковатка – Лозное – Большая Ивановка – Чернозубовка» соединяет Дубовский и Иловлинский района по кратчайшему расстоянию. К примеру, доехать из села Лозное в Большую Ивановку можно еще по московской трассе, но для этого надо сделать крюк примерно в 150 км.

Короткий путь ранее представлял собой «грунтовку», которую власти решили заасфальтировать. Объект был включен в государственную программу Волгоградской области «Развитие транспортной системы». Проектирование первого участка, протяженностью 10,7 км, было завершено осенью 2020 года. В ноябре 2024-го эту дорогу с твердым покрытием построили. Здесь были проведены работы по устройству земляного полотна, искусственных водоотводных конструкций, обустройству тротуаров. На участке дороги от Лозновского сельского поселения до границы Дубовского и Иловлинского районов положили асфальт, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли разметку.





Оставшиеся 10 км от границы районов до Большой Ивановки обещали сделать позже, а когда – не уточнили. Жители, которые словно из настоящего попадают в прошлое на пути из одного района в другой, просят власти доделать дорогу и убрать этот «временной прикол».

Как пояснили информагентству в облкомдортрансе, в конце 2024 года на автодороге «Песковатка – Лозное – Большая Ивановка – Чернозубовка» между селами Лозное и Большая Ивановка в Дубовском районе завершили строительство участка протяженностью 10,7 км. В дальнейших планах — строительство уже в Иловлинском районе оставшегося 10-километрового участка с твердым покрытием до Большой Ивановки.

- Комитетом подготовлено техзадание для разработки проектной документации строительства дороги, определена стоимость работ. Сроки строительства дорожного объекта будут определены после разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы, - рассказали в облкомдортрансе. - При необходимости в течение сезона будут выполняться работы по текущему содержанию и поддержанию дороги в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что строительство оставшегося 10-километрового участка с твердым покрытием до Большой Ивановки обеспечит полноценное сообщение не только между Дубовским и Иловлинским районами, но и станет дополнительным связующим звеном федеральных трасс Р-22 «Каспий» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград», позволив транспорту сократить расстояние без заезда в Волгоград.

Фото и видео читателей ИА «Высота 102» / администрации Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!