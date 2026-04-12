Волгоградцев предупредили о штрафах за лебедей из покрышек





Волгоградцам могут назначить штраф до 5 тысяч рублей за украшение клумб во дворах жилых домов покрышками. Об этом сообщил глава комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров ТАСС 12 апреля.

Как пояснил Жаров, старые покрышки считаются отходами производства IV класса опасности. Их нельзя складировать на придомовой территории, использовать в клумбах, ограждениях или других декоративных элементах.

С 2021 года надзорные органы признают такие действия нарушением, если покрышки не были предварительно переработаны в крошку или другой безопасный материал. Для граждан предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

За повторное нарушение в течение года штраф может вырасти до 5 тысяч рублей.