Российские космонавты с МКС поздравили россиян с Днем космонавтики





Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики с борта МКС российские космонавты поздравили россиян с праздником. Видеопоздравление появилось на официальном аккаунте Роскосмоса.





Передали поздравления жителям страны космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев.

— Дорогие друзья, мы поздравляем вас с Днем космонавтики! 65 лет назад в такой же весенний день Юрий Гагарин совершил виток вокруг планеты первым среди землян, увидев ее со стороны и оценив всю красоту нашего общего дома, — сказал командир станции Сергей Кудь-Сверчков.

В свою очередь Федяев добавил, что в этом году в России космосу была посвящена целая неделя, в ходе которой по всей стране прошли многочисленные мероприятия, посвященные космонавтике и ее развитию.

Видео: Роскосмос