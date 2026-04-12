Четыре человека погибли в сгоревшей в ДТП «десятке» на трассе Р-228





В Саратовской области неподалеку от Камышинского района Волгоградской области четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии с фурой. Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, в результате столкновения многотонный тягач SCANIA и легковой автомобиль «ВАЗ 2110» полностью сгорели.

По предварительным данным, авария произошла нынешним утром вблизи поселка Белогорское. В результате ДТП водитель и трое пассажиров «ВАЗ 2110» погибли на месте аварии. Известно, что легковой автомобиль двигался со стороны Волгоградской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

