Теннисная неделя успехов волгоградцам не принесла

Спорт 07.12.2025 20:27
Уходящие дни не принесли нашим землякам побед. 23-летняя волгоградка Анастасия Захарова выступила на турнире серии ITF 28th Al Habtoor Tennis Challenge, который прошел в Дубае. Занимающая 105 место мирового рейтинга россиянка в первом круге турнира встретилась с 20-летней соотечественницей из Видного Еленой Приданкиной, которая находится на 190-й строке. Матч продлился 1 час и 45 минут и завершился трудной и сенсационной победой Приданкиной – 7:5, 7:6 (7:5).

28-летний Кирилл Киватцев играл на «Фьючерсе» в турецкой Анталье и тоже проиграл в первом круге. Волгоградец, занимающий 272-е место рейтинга АТР, встретился с 23-летним итальянцем Самуэле Пьери (592) и уступил – 4:6, 3:6.

Фото из личного архива Кирилла Киватцева

