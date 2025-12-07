Спорт

«Волжаночка-ГРАСС» одержала вторую победу в сезоне

Спорт 07.12.2025 15:15
В пятом туре Высшей лиге «Б» группы «Центр» чемпионата России по волейболу среди женщин волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» принимала у себя дома команду «Италмас-ИжГТУ» из Ижевска. Хозяйки площадки находятся внизу турнирной таблицы, а ижевчанки на четвертой позиции. Примечательно, что в прошлом сезоне из четырех матчей волгоградки выиграли три встречи.

В субботу подопечные Александра Чернова продолжили удачное выступление против волейболисток Удмуртии. Они уверенно взяли верх в трех партиях, в каждой из которых имели небольшое, но стабильное преимущество и по игре, и по счету – 3:0 (25:20, 25:16, 25:20). Очки команде принесли: Софья Багрова – 12, Ева Юдина – 13, Анастасия Буялова – 10, Злата Кравченко – 14, Вероника Стасенко – 6, Вероника Малютина – 1. На площадку так же выходили: Александра Бородина, Сима Алавердян (обе – либеро), Дарья Хохлова, Елизавета Иванова и Ангелина Бортащук.

В повторном, воскресном поединке все пошло по другому сценарию. Первый сет уверенно выиграли гостьи, словно раскусив атакующий потенциал хозяек площадки. Буялова и Кравченко вообще очков не набрали, а на счету Юдиной было лишь 2.

Затем инициатива перешла к «Волжаночке», которая взяла два сета подряд, но гостьи нашли в себе силы склонить чашу весов в свою пользу и вырвать победу. Поражение «Волжаночки-ГРАСС» – 2:3 (20:25, 25:21, 25:21, 18:25, 15:17). Основной ударной силой стала Багрова – 25 очков. У Кравченко – 8, Буяловой – 8, Юдиной – 11, Малютиной – 2, Бортащук – 2, Стасенко – 8, Хохловой – 4, Варвары Михайлиной – 1. Выходили так же: Бородина, Алавердян (обе – либеро), и Елизавета Иванова.

Пока волгоградки на 10 месте таблицы (всего 12), а 20 и 21 декабря сыграют в Пензе. Там их примет один из основных конкурентов «Университет-Визит».

