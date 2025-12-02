Происшествия

Два человека увезли в больницу из горящего дома в Волгограде

02.12.2025 09:59
02.12.2025 09:59


В Краснооктябрьском районе Волгограда на пожаре пострадали два человека. Мужчину и женщину с месте происшествия увезли в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Тревожный вызов в оперативные службы поступил 1 декабря. Прибывшие на происшествие пожарные боролись с огнем больше часа.

- На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе города Волгограда. В кирпичном доме горели домашние вещи на площади 100 кв.м, - сообщили в оперативном ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

Лента новостей

13:59
В Саратове со скандалом уволили бесстрашного замглавы районаСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде суд отказал в свободе торговавшей инсайдами работнице УКССмотреть фотографии
13:53
В Волгограде истощились запасы донорской кровиСмотреть фотографии
13:14
Волгограду на ремонт дорог из бюджета добавят 400 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде погибшего участника СВО признали отцом малышаСмотреть фотографии
12:55
«Не успели даже сдать»: под Волгоградом пошла трещинами дорога-долгострой за 216 млн рублейСмотреть фотографии
12:36
СМИ: тренер женского «Ростова» угрожала расправой футболисткамСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде пассажирка пострадала после падения в автобусе № 43Смотреть фотографии
12:08
Бочаров провел совещание по вопросам модернизации систем ЖКХСмотреть фотографии
12:07
Волгоградский фермер утаил данные о безопасности 450 тонн пшеницыСмотреть фотографии
11:27
Власти Волгограда пытаются приватизировать 59 убитых помещенийСмотреть фотографии
11:21
Морозы до -7 ºC надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:11
Бочаров поздравил с 100-летием фронтовика ШестеляСмотреть фотографии
11:11
Райцентр под Волгоградом заблокировали из-за гибели домашнего любимцаСмотреть фотографии
09:59
Два человека увезли в больницу из горящего дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде муниципальные предприятия пополнят автопарк за счёт брошенных автоСмотреть фотографии
09:47
На трассе под Волгоградом после тарана погиб водитель иномаркиСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде 100-летний юбилей отметил заводчанин Виктор БогдановСмотреть фотографии
09:35
Росгвардейцы повязали рецидивиста в ТЦ в ВолжскомСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселкеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
Volvo водителя-алкоголика из Волгоградской области изымут для МинобороныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области простятся с 63-летним рядовым Михаилом ХаритоновымСмотреть фотографии
07:57
Долги по зарплате перед волгоградцами сократились до 2,3 млнСмотреть фотографии
07:44
В Госдуме за буллинг в школах планируют ввести штрафы до 500 тысячСмотреть фотографии
07:29
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:05
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 5 часовСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские пенсионеры получат пенсии в декабре дваждыСмотреть фотографии
06:30
Рособрнадзор вынес предостережение ВолГАУ за незаконные отчисления студентовСмотреть фотографии
06:18
Угроза атаки дронами объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
В ОП РФ предлагают судить агрессивных подростков как взрослыхСмотреть фотографии
 