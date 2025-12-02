Два человека увезли в больницу из горящего дома в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда на пожаре пострадали два человека. Мужчину и женщину с месте происшествия увезли в больницу, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Тревожный вызов в оперативные службы поступил 1 декабря. Прибывшие на происшествие пожарные боролись с огнем больше часа.

- На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе города Волгограда. В кирпичном доме горели домашние вещи на площади 100 кв.м, - сообщили в оперативном ведомстве.

Причина пожара устанавливается.