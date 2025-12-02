В рабочем поселке Октябрьский Волгоградской области объявлен карантин в связи с выявлением нового случая бешенства у животных. Соответствующий приказ опубликован региональным комитетом ветеринарии. Как пояснили ИА «Высота 102» в ведомстве, причиной введения жестких мер стал заболевший бешенством домашний кот. Очаг смертельно опасной инфекции, которая неминуемо приводит к летальному исходу как заразившихся животных, так и людей, находился в одном из частных домовладений на улице Туманная.
Неблагополучной зоной объявлена территория, захватывающая жилой массив поселка и Антоновское сельское поселение Октябрьского района. Здесь проводятся профилактические мероприятия по ограничению ввоза и вывоза домашних животных, дезинфекция и дератизация, также вакцинация питомцев от бешенства.