Гандболистки «Динамо-Синары» победили «Луч» в Москве

29.11.2025
Сегодня, 29 ноября, в Москве состоялся матч 12-го тура женской Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» обыграло «Луч» со счётом 34:30.

Эта встреча открывала второй круг чемпионата России и вместе с тем стала первой игрой после международной паузы. Одна из ключевых гандболисток «Динамо-Синары» Алина Загороднева в составе сборной России провела учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске.

Перед отчётной встречей волгоградский клуб располагался на седьмом месте с десятью очками. «Луч» шёл десятым, имея семь очков в активе. Напомним, в первом круге в Волгограде тогдашние хозяйки обыграли столичных соперниц - 33:27. 

В начале московского матча на точные попадания игроков «Луча» Мартины Алексеевой и Ольги Рожковой ответили заброшенными мячами Екатерина Скивко и Карина Сисенова. Затем Татьяна Кириллова реализовала семиметровый штрафной бросок и вывела гостей вперёд. На исходе первой трети тайма вратарь бело-голубых Мария Дувакина после совершенного спасения дальней передачей отправила вернувшуюся в состав после травмы Валентину Минченко на рандеву с голкипером «Луча» Вероникой Чипулой. Минченко выиграла эту дуэль, благодаря чему динамовки впервые оторвались на расстояние в три мяча - 8:5.

До конца тайма волгоградские гандболистки играли с небольшим преимуществом в два-три мяча. На последней минуте перед перерывом Мария Дувакина дважды за несколько секунд отразила броски Ольги Рожковой и Александры Смирновой. В целом Мария провела прекрасную первую половину, записав на свой счёт девять сейвов с показателем отражённых бросков в 42 процента. Окончательный результат по итогам тайма установила динамовка Ангелина Кириченко, поразившая ворота с левого края. 17:13 в пользу бело-голубых - с таким счётом команды отправились отдыхать. 

Второй тайм также прошёл под контролем «Динамо-Синары». После реализованного пенальти Татьяны Кирилловой преимущество гостей достигло «плюс семь». Из-за провального отрезка наставник «Луча» Роман Ляшенко взял тайм-аут. Но сценарий игры после минутного перерыва не изменился. Столичные гандболистки безуспешно пытались догнать оппоненток. Забегая вперед, можно отметить, что хозяйки только смогли максимально приблизиться на расстояние в четыре мяча. 

В заключительной десятиминутке динамовки забросили три мяча подряд - по разу отличились Карина Сисенова, Алина Загороднева и Стефания Белолипецкая. После этого динамовки оторвались на расстояние «плюс семь» и окончательно «убили» интригу о победителе противостояния. 

Итоговый результат матча в Москве - победа «Динамо-Синары» со счётом 34:30. Одной из важных составляющих сегодняшнего успеха бело-голубых стала уверенная реализация бросков с точки - шесть удачных попыток с семиметровой отметки против четырёх заброшенных мячей у «Луча».    

Таким образом, «Динамо-Синара» заработало 12 очков и закрепилось на седьмом месте в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые 5 декабря в Волгограде сыграют с новороссийской «Черноморочкой». Начало матча в 18-30 ч. 

Евгений Дмитриев прокомментировал итоги встречи с «Лучом».

- Готовились к серьёзному бою. Эта игра была за шесть очков. «Луч» после последних игр психологически поднялся - у «Черноморочки» очки отняли, «Кубань» обыграли. Девочки молодцы, в нападении хорошо сыграли. Забили 34 мяча. Самое главное - хорошая реализация. И радует, что только один семиметровый не забили. Для нас последние игры этот компонент являлся проблемой. Всех с победой, - заявил главный тренер «Динамо-Синары».

Мария Дувакина была признана лучшим игроком матча в составе волгоградского коллектива.

Игра получилась насыщенной. Готовились к другому гандболу. Думали, что будет больше дальних бросков. Рассчитывали на отрыв в десять мячей, а в один момент стало «плюс четыре». Будем делать выводы и дальше работать, - отметила капитан бело-голубых.

«Луч» (Москва) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 30:34 (13:17).

29 ноября. Москва. Арена МГА. 100 зрителей.
Судьи: Антон Мерзлютин (Ессентуки), Эдуард Подставкин (Краснодар).
«Луч»: Чипула (Морева, Бударева), Смирнова (2), Алексеева (4), Гульцева, Голец (5), Коробко, Рожкова (4), Германова (4), Черняева, Зюрина (5), Лунина (1), Кобж (4).
«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) - Сисенова (6), Гафонова, Скивко (3), Минченко (5), Чуракова, Черненко (1) - Фёдорова (2), Загороднева (6), Алексеева (1), Климова (1), Кириллова (7), Черненко (1), Белолипецкая (1).
7-метровые: 4/7 – 6/7.
Штрафное время: 4 - 10.
Потери: 8 - 10.

Фото: ГК «Луч» 

