В Волгограде до пяти выросло число пострадавших от атаки ВСУ

До пяти человек выросло число пострадавших от террористической атаки ВСУ по жилым домам в Волгограде. Ранее, напомним, сообщалось о двоих волгоградцам, которым была оказана медпомощь.

- По результатам врачебного обследования жителей пострадавших домов принято решение о госпитализации женщины 2007 года рождения (адрес: ул. Елисеева, 1) и мужчины 1964 года рождения (адрес: ул. Металлургов, 29). Угрозы для их жизни нет, - рассказали в облздраве.

Помощь также оказана 77-летней женщине из дома ул. Буханцева, 42, которая получила травмы в результате падения из-за взрывной волны от попадания обломков БПЛА в дом на ул. Елисеева, 1.

Напомним, что ранее сообщалось еще о двух пострадавших по адресам ул. Еременко, 47Б и ул. Невская, 12. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь на месте. Госпитализация в этих случаях не потребовалась.