Волгоградского студента госпитализировали после укуса летучей мыши

Студента Волгоградского государственного университета госпитализировали с занятий в больницу после укуса летучей мыши. Нападение животного, по предварительным данным, произошло в аудитории, когда молодой человек пытался выпустить млекопитающее в окно.

- Пациент получает необходимую медицинскую помощь в травматологическом отделении больницы №25. Состояние средней степени тяжести, - сообщили ИА «Высота 102» о состоянии студента в облздраве.

В ВолГУ получить оперативный комментарий не удалось, так как ответственный за контакты со СМИ специалист оказался на выездном мероприятии.

В открытых источниках указано, что летучие мыши сами не нападают на человека. Они могут укусить только в том случае, если их схватили или прижали. Укус этого животного очень болезненный и сопровождается кровотечением. Летучие мыши могут быть переносчиками бешенства, поэтому необходимо сразу обратиться за помощью к врачам.

