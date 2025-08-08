Экономика

ВТБ сообщил о продаже пятизвездочного отеля «Камелия» в Сочи

Экономика 08.08.2025 11:02
Группа ВТБ реализовала на торгах 100% долей в ООО «Пансионат Камелия», владеющем и управляющем пятизвездочным курортным отелем «Swissotel Resort Сочи Камелия». Победителем торгов стала компания «Правильные решения». Покупатель намерен инвестировать в дальнейшее развитие актива с целью повышения его экономических показателей и стандартов оказываемых услуг.

– Мы успешно реализовали один из наших крупнейших непрофильных активов, стоимость сделки составила 10 млрд рублей. Учитывая опыт покупателя в сфере туризма, рассчитываем, что отель будет успешно развиваться. До конца 2025 года мы планируем реализовать еще несколько объектов недвижимости в соответствии со стратегией по сокращению непрофильных активов. Эти меры позволят нам минимизировать нагрузку на капитал в условиях изменения регулирования, – отметил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

Лента новостей

13:53
Кабмин списал Волгоградской области 7,2 млрд рублей за модернизацию инфраструктурыСмотреть фотографии
13:00
Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды Смотреть фотографии
12:56
На СВО из Волгограда отправили новую партию квадроциклов и мотоцикловСмотреть фотографии
12:45
В Камышине засняли «орущую» самку сольпуги, защищавшую потомствоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Билайн усилил сеть домашнего интернета и ТВ в Волгограде с помощью отечественного оборудованияСмотреть фотографии
12:15
Сборная России по футболу сыграет с Ираном в Волгограде 10 октябряСмотреть фотографии
11:57
Разъяренный волгоградец устроил дебош в почтовом отделении и угрожал женщинамСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Россиянин случайно узнал, что «носит» сердце не с той стороныСмотреть фотографии
11:40
ВОЛМА поздравляет с Днем строителяСмотреть фотографии
11:16
На Мамаевом кургане в Волгограде откроют воскресную школуСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде засняли момент столкновения мотоцикла с BMW на ул. КомсомольскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:31
В Волгоградской области новая рабочая неделя начнётся по новым правиламСмотреть фотографии
10:25
Сотни нарушений вскрыли ФСБ, налоговики и МЧС на рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
10:24
Волгоградка напала на пристава в ходе приема в отделении УФССПСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом погибла пассажир загоревшейся «девятки»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волжском прощаются с бойцом Александром Политовым с позывным «Святой»Смотреть фотографии
09:24
15 лет тюрьмы грозит волгоградцу, замучившему до смерти женуСмотреть фотографии
08:22
В Городище свинокомплекс освободили от компенсации ущерба природе в 15,2 млрд рублейСмотреть фотографии
07:58
В волгоградской кукурузе выявили недостаток сырого протеинаСмотреть фотографии
07:34
Над Волгоградской областью сбит БПЛА, пытавшийся прорваться к СаратовуСмотреть фотографии
07:19
Пять человек заразились бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:54
Многострадальный фонтан реанимировали на пр. Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:20
В Волгограде власти потратят 10 млн рублей на ликвидацию 125 свалок КГОСмотреть фотографии
05:53
ЦИАН: объем просрочки по ипотеке в 2,3 раза вырос в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:49
В Котово суд защитил право отца погибшего на СВО сына на выплатыСмотреть фотографии
21:25
Ушел из жизни ветеран волгоградского «Ротора» Валерий Волчановский Смотреть фотографии
21:03
Мымра из «Служебного романа» и Шапокляк. Волгоградцы оценили школьную форму МинпросвещенияСмотреть фотографии
20:40
«Мы в этом флагманы»: в Волгограде мечтают отправить сквошиста на Олимпийские игрыСмотреть фотографии
20:18
УК-двойникам в Волгограде отказали в лицензияхСмотреть фотографии
19:57
Объедут? В Волгограде упростили задачу строителям дороги-долгостроя к Родниковой долинеСмотреть фотографии
 