В России предложили повысить налоговый соцвычет до 360 тыс. рублей





Инициативная группа депутатов предложила увеличить размер социального налогового вычета со 150 тысяч рублей до 360 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым также предложили внести изменения в ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса, предусматривающие социальные выплаты по расходам россиян на отдых детей и их оздоровление.

– Во-первых, цены на все значительно выросли, значит, и компенсация для получателей вычетов за обучение, лечение, стоматологию, спорт и приобретение лекарств тоже должна измениться. Во-вторых, это важный стимул для оздоровления и занятий спортом – пока в основном взрослых, но с реализацией нашего предложения станет еще и дополнительным поводом для обеспечения отдыхом и спортивным образом жизни подрастающего поколения, – пояснил Нилов ТАСС.