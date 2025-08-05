Федеральные новости

В России предложили повысить налоговый соцвычет до 360 тыс. рублей

Федеральные новости 05.08.2025 14:16
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05.08.2025 14:16


Инициативная группа депутатов предложила увеличить размер социального налогового вычета со 150 тысяч рублей до 360 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы инициативы во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым также предложили внести изменения в ч. 2 ст. 219 Налогового кодекса, предусматривающие социальные выплаты по расходам россиян на отдых детей и их оздоровление.

– Во-первых, цены на все значительно выросли, значит, и компенсация для получателей вычетов за обучение, лечение, стоматологию, спорт и приобретение лекарств тоже должна измениться. Во-вторых, это важный стимул для оздоровления и занятий спортом – пока в основном взрослых, но с реализацией нашего предложения станет еще и дополнительным поводом для обеспечения отдыхом и спортивным образом жизни подрастающего поколения, – пояснил Нилов ТАСС. 

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